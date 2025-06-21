Обработка заявок на гражданство Германии застопорилась — Finance.ua

Обработка заявок на гражданство Германии застопорилась Сегодня 13:33 — Мир

Церемония натурализации в ратуше Бремена. Источник: dpa

В 2024 году немецкое гражданство получили 291 955 иностранцев. Это на 46% больше, чем в 2023 году, и лишь малая часть тех, кто подал прошение.

В ближайшие годы число просителей еще больше возрастет, сообщает Mediendienst Integration (MDI).

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного MDI в 50 самых густонаселенных городах Германии.

Только в 2024 году в 47 городах, принявших участие в опросе, было получено почти 211 400 заявлений на натурализацию. Больше всего просителей — в Берлине (44 тысячи). Далее с большим отрывом следуют Мюнхен, Гамбург, Бремен.

Большинство заявлений подали сирийцы практически во всех городах, за ними следуют иммигранты из Турции и Ирака.

Чиновники на местах не в состоянии быстро обрабатывать документы. Горы папок с прошениями скопились в офисах местных управлений по делам миграции. И тоже их больше всего в Мюнхене (около 33 тыс. дел на рассмотрении), Гамбурге (32 тыс.), Бремене (13 тыс.).

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Образовалась административная «пробка», которая продолжает расти. По сравнению с прошлым годом в Мюнхене и Хайдельберге отставание увеличилось на 85%, а в Мангейме — и вовсе в 2,5 раза.

Ускорить процесс местные администрации планируют за счет цифровизации и увеличения персонала. Обрабатывать документы в Бремене, Дуйсбурге и Карлсруэ теперь будут в два раза больше людей, а в Лейпциге количество работников увеличили в пять раз.

В целом по стране на рассмотрении находятся 220 тысяч прошений о гражданстве ФРГ, при этом обрабатываются те, что были поданы еще в 2023 году.

Поэтому мигрантам, которые прожили в Германии не менее 8 лет, показали хорошие интеграционные успехи и рассчитывают на натурализацию, придется еще некоторое время потерпеть.

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