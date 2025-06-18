Украина начинает реализацию программы трансформации угольных регионов при поддержке Германии и ЕС — Finance.ua
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Украина начинает реализацию программы трансформации угольных регионов при поддержке Германии и ЕС

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Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак принял участие в мероприятии «Новый этап для угольных регионов и общин Украины: Торжественное открытие Программы Power4Just Transition, которая реализуется правительством Германии через GIZ в сотрудничестве с Министерством энергетики Украины.
В мероприятии также приняли участие представители украинского правительства, Европейской комиссии, федерального правительства Германии, общин, бизнеса и международных партнеров.
«Мы строим энергетику будущего уже сегодня — даже под обстрелами. Только за последние 20 часов мы получили 14 сообщений о разного рода повреждениях энергосистемы в результате боевых действий. Но благодаря поддержке партнеров, в частности, правительства Германии и GIZ, мы получаем современное оборудование, с которым работать легче, эффективнее и с меньшими потерями. Это и есть вклад в „зеленую“ трансформацию», — подчеркнул Роман Андарак.
Он поблагодарил немецкую сторону за постоянную поддержку, которая позволяет не только восстанавливать поврежденные объекты, но и модернизировать энергосистему Украины. Отдельное внимание замминистра уделил теме евроинтеграции. Он отметил, что Украина уже сейчас приближается к европейским стандартам в сфере энергетики, несмотря на сложные условия полномасштабной войны.
«Мы работаем над евроинтеграцией в режиме реального времени. Уже проанализировано более 100 актов законодательства ЕС. Команда Министерства энергетики, наши коллеги из других министерств и партнеры ежедневно проделывают титаническую работу, чтобы приблизить Украину к Европейскому Союзу. Это не только стратегическая цель, но и социальная модель, которую мы уже продолжаем реализовывать», — добавил замминистра.
По материалам:
Finance.ua
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