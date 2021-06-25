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Открытие рынка земли: за первые 6 дней зарегистрировали 322 сделки — премьер

Открытие рынка земли: за первые 6 дней зарегистрировали 322 сделки — премьер

За первые 6 дней со времени открытия рынка земли были зарегистрированы 322 сделки по земельным участкам, в отношении которых ранее действовал мораторий.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер Денис Шмыгаль.

«Запуск рынка земли — без преувеличения одно из самых больших достижений за годы независимости. Украинцы стали настоящими хозяевами своей земли, ведь отныне могут не просто ею владеть, но и по желанию свободно распоряжаться.

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Рынок земли запущен, сделки с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам», — сказал Шмыгаль, открывая заседание.

По его словам, за первые 6 дней со времени открытия рынка были зарегистрированы 322 сделки по земельным участкам, в отношении которых ранее действовал мораторий.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿

«Мифы о массовой распродаже земель и вывозе украинского чернозема за границу остались лишь мифами», — добавил глава правительства.

По материалам Економічна Правда
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