Минфин продал ОВГЗ более чем на 3 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.
Минфин предложил инвесторам 5 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет. Средневзвешенная доходность годовых облигаций составила 10,99%. Удовлетворены все 26 заявок, от их продажи получен 1 млрд грн.
На 1,5-летние ОВГЗ с доходностью 11,3% удовлетворены все 13 заявок. От их продажи привлечено 84,153 млн грн.
От продажи 2-летних бумаг с доходностью 12,06% (+6 б.п.) и удовлетворением всех 17 заявок привлечена наибольшая сумма – 1,54 млрд грн.
Средневзвешенная доходность 3-летних ОВГЗ составила 12,3%, что позволило удовлетворить все 14 заявок и получить 386,522 млн грн.
На 5-летние облигации с доходностью 12,59% удовлетворены все 16 заявок. От их продажи привлечено 80,527 млн грн.
По итогам аукционов в бюджет привлечено 3 млрд 92 млн 26 тыс. 348,86 грн.
Инфографика: Минфин
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый пятый украинец работает неофициально, – замминистра экономикиВчера, 10:45 - 908 12
В Украине с 6 июля полноценно заработает автоматическое списание долговВчера, 08:00 - 4956 9
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаВчера, 13:21 - 51259 8
Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»Вчера, 11:04 - 1823 7
Киев вводит авансовый платеж за отоплениеВчера, 14:00 - 2589 4
390 тыс. должникам уже арестовали счета без привлечения судаВчера, 13:21 - 51259 8
Европа переформатирует Шенгенскую зонуВчера, 13:40 - 3994 1
Киев вводит авансовый платеж за отоплениеВчера, 14:00 - 2589 4
Ryanair устроил летнюю распродажу билетов в ЕвропуВчера, 12:04 - 1874
Украина назвала условия компенсации за «Северный поток – 2»Вчера, 11:04 - 1823 7
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 1366 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 637 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 1291
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 2368 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 2062 10