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Минфин продал ОВГЗ более чем на 3 млрд грн

Минфин продал ОВГЗ более чем на 3 млрд грн

Министерство финансов на аукционах 6 июля привлекло в бюджет 3,092 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне.

Минфин предложил инвесторам 5 выпусков гривневых ОВГЗ со сроком обращения 1 год, 1,5 года, 2, 3 и 5 лет. Средневзвешенная доходность годовых облигаций составила 10,99%. Удовлетворены все 26 заявок, от их продажи получен 1 млрд грн.

На 1,5-летние ОВГЗ с доходностью 11,3% удовлетворены все 13 заявок. От их продажи привлечено 84,153 млн грн.

От продажи 2-летних бумаг с доходностью 12,06% (+6 б.п.) и удовлетворением всех 17 заявок привлечена наибольшая сумма – 1,54 млрд грн.

Средневзвешенная доходность 3-летних ОВГЗ составила 12,3%, что позволило удовлетворить все 14 заявок и получить 386,522 млн грн.

На 5-летние облигации с доходностью 12,59% удовлетворены все 16 заявок. От их продажи привлечено 80,527 млн грн.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 3 млрд 92 млн 26 тыс. 348,86 грн.


Инфографика: Минфин

По материалам Финансовый клуб
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