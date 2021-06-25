ФГВФЛ продает крупный актив Диамантбанка в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на аукцион крупное административно-складское здание, находящееся на балансе обанкротившегося Диамантбанка.
По данным ФГВФЛ, в лот также входят 2448 единиц основных средств, которые являются активами банка «Премиум», находящегося в ликвидации.
Отдельно стоящее административно-складское здание оснащено системой пожаротушения и расположено в Оболонском районе Киева по ул. Скляренко, 4. Объект имеет общую площадь 10 806 кв. м (9000 кв. м – склад, 900 кв. м – офис, 906 кв. м – вспомогательные помещения).
Торги состоятся 8 июля по английской модели аукциона (с пошаговым повышением начальной цены) в системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена лота составляет 77,98 млн грн.
Принять участие в открытых торгах могут юридические и физические лица. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе Prozоrro.Продажи. Победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену за лот.
24 апреля 2017 года НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным. Главным основанием для такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до одной трети от минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами Нацбанка, а также тот факт, что банком не выполнен в срок план реструктуризации, которым было предусмотрено принятие мер для его докапитализации.
13 ноября 2019 года апелляционный суд подтвердил законность решения НБУ о закрытии Диамантбанка, отказав в удовлетворении жалоб владельцам существенного участия в банке.
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