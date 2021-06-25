0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

ФГВФЛ продает крупный актив Диамантбанка в Киеве

ФГВФЛ продает крупный актив Диамантбанка в Киеве

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на аукцион крупное административно-складское здание, находящееся на балансе обанкротившегося Диамантбанка.

По данным ФГВФЛ, в лот также входят 2448 единиц основных средств, которые являются активами банка «Премиум», находящегося в ликвидации.

Отдельно стоящее административно-складское здание оснащено системой пожаротушения и расположено в Оболонском районе Киева по ул. Скляренко, 4. Объект имеет общую площадь 10 806 кв. м (9000 кв. м – склад, 900 кв. м – офис, 906 кв. м – вспомогательные помещения).

Торги состоятся 8 июля по английской модели аукциона (с пошаговым повышением начальной цены) в системе Prozorro.Продажи. Стартовая цена лота составляет 77,98 млн грн.

Принять участие в открытых торгах могут юридические и физические лица. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на одной из официальных торговых площадок, авторизованных в системе Prozоrro.Продажи. Победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену за лот.

24 апреля 2017 года НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным. Главным основанием для такого решения был факт уменьшения нормативов капитала банка менее чем до одной трети от минимального уровня, установленного нормативно-правовыми актами Нацбанка, а также тот факт, что банком не выполнен в срок план реструктуризации, которым было предусмотрено принятие мер для его докапитализации.

13 ноября 2019 года апелляционный суд подтвердил законность решения НБУ о закрытии Диамантбанка, отказав в удовлетворении жалоб владельцам существенного участия в банке.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.