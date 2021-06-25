Amazon зарегистрировала юрлицо в Украине

Компания Amazon зарегистрировала в Украине юридическое лицо ООО Амазон Дата Сервисес Украина.

Об этом пишет издание AIN со ссылкой на собственные источники. Информация также подтверждается в госреестрах.

Как пишет издание, речь идет о подразделении AWS, которое отвечает за облачные услуги. Оно было зарегистрировано в Украине в декабре 2020 года. Директором представительства указан Денис Головатюк.

Основным видом деятельности подразделения является КВЭД 63.11 (обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность).

Конечным бенефициаром компании указана зарегистрированная в Делавере А100 РОУ ИНК (A100 Row Inc.). Как отмечает издание, предположительно эта компания является одним из юрлиц Amazon.

Как пишет AIN, с подобным названием Amazon в 2019 году запускала подразделение в Эстонии и Латвии. Бенефициаром компаний Amazon Data Services Estonia и Amazon Data Centre Latvia также был указан A100 Row Inc.

Отмечается, что ООО Амазон Дата Сервисес Украина не зарегистрирована как плательщик НДС, и за 2020 год у нее, по данным налоговой, нет доходов и прибыли.

Как пишет издание, основная цель регистрации компании в Украине – популяризация AWS. Речь о запуске e-commerce не идет.

Напомним, что в конце мая 2020 года Apple зарегистрировала юрлицо в Украине. Первую вакансию для киевского офиса Apple опубликовала в июле прошлого года – компания искала Chief Accountant. Позже компании опубликовала еще ряд вакансий, а у украинского юрлица Apple сменился глаува – его возглавил Питер Денвуд, который работает в материнской компании с 2013 года.