Артем Ковбель: как воруют в компаниях. Три наглядных кейса

Есть три популярные схемы мошенничества. Именно их в компаниях проворачивают чаще всего. Это:

незаконное отчуждение активов;

незаконное искажение финансовой отчетности;

коррупция.

Рассмотрим все три на примерах. Все они из моей реальной практики за последние 2 месяца.

Кейс №1: менеджер-наглец

Клиент: одна из крупнейших международных ритейловых сетей в Украине.

Виновный: один из топ-менеджеров компании проработавший̆ там более 10 лет.

Схема:

- вывод денег посредством бестоварных операций на связанные лица, зарегистрированные на родственников;

- далее, со связанных лиц – на налоговые ямы (ст. 205 Уголовного кодекса) с целью конвертации денег в наличную форму.

Нанесённый ущерб: около 22 млн грн.

Наказание:

- увольнение из компании по статье 41 КзПп – за утрату доверия;

- возбужденно уголовное дело согласно ст. 191 уголовного кодекса Украины – присвоение или растрата имущества используя служебное положение. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

Причины мошенничества:

Во-первых, благоприятная возможность: в компании не проверяли контрагентов при тендерных закупках на предмет связанности. Сами закупки также не проводились согласно установленной законом процедуры.

Во-вторых, у виновного было оправдание для себя: в рамках выполнения договоров подряда не было ни единого штрафа со стороны контролирующих органов, значит деньги потрачены правомерно – такое было оправдание виновного.

Краткий вывод: абсолютно всегда разбирайте затраты своей̆ компании на «молекулы». Требуйте у менеджеров первичную документацию: договора, акты, счета, результаты работы в письменном виде.

Анализируйте рыночность операций при покупке товаров и услуг, проверяйте контрагентов которым, платите деньги посредством процедуры KYC.

Кейс №2: бухгалтер-транжира

Рэй Далио в своей книге «Принципы» так описывал некоторых лидеров: «Обладают повышенной стрессоустойчивостью, так как их потребность в достижении цели сильнее боли, которую они могут испытать в процессе».

Эта характеристика в полной мере применима к мошенникам, что подтверждает мой второй кейс.

Клиент: крупнейшая компания Украины в нефтегазовой отрасли с многомиллиардной годовой выручкой.

Подозреваемый – Главный бухгалтер предприятия.

Нанесённый доказанный ущерб – около $1 млн.

Нанесённый ущерб в процессе анализа – $12 млн.

Схема: отправка крупных сумм с назначением платежа – за услуги на связанные лица и ФЛП зарегистрированные на родственников. Также была отправка сумм себе на счёт в качестве аванса заработной платы.

Наказание: предъявлено обвинение по ст. 191 – незаконная растрата, присвоение чужого имущества, используя служебное положение, и по ст. 358 – подделка документов.

Виновной грозит ограничение свободы до 6 лет в первом случае, и до 2-х лет – во втором. Если ее найдут.

В данный момент бухгалтер находится в розыске вместе с первичной документацией. Отчёт форензик передан следствию в рамках проведения досудебного расследования.

Краткий вывод:

1. Параллельно с процедурой обычного аудита проводите процедуру форензик – она более подробная и проверяет все хозяйственные операции предприятия.

2. Чаще проверяйте клиент банк и сущность платежей, сверяя их с утверждённым бюджетом компании.

3. Топ-менеджеры, работающие в компании более 7-10 лет, воруют чаще всего. Учитывайте это.

4. Процедура форензик должна проводиться ежегодно.

Кейс №3: партнеры-мошенники

Клиент: крупнейшая фармацевтическая компания Украины.

Подозреваемые – партнеры в бизнесе.

Схема: вывод средств за пределы компании посредством связанных лиц.

Если точнее, сначала осуществлялась покупка сырья по завышенной цене у компании зарегистрированной на родственников, затем – продажа этого же сырья по заниженной цене по принципу давальческой схемы также на связанное лицо для производства конечной продукции.

Далее следовала покупка продукции у связанного лица по цене выше рынка. После продукция продавалась на связанные лица за рубежом уже по заниженной цене.

После проведённой проверки у данного юридического лица не были выявлены производственные мощности способные произвести такой тип продукции да и продукцию в целом, соответственно сделки имели характер бестоварных, то есть – фиктивных.

По итогу компания четырежды занизила свой финансовый результат: закупка сырья по завышенной цене, продажа сырья по заниженной цене, покупка готовой продукции по завышенной цене, продажа готовой продукции по заниженной цене.

Все 4 раза недостающие суммы уходили на подконтрольные лица и это – с целью преднамеренного занижения финансового результата компании. Для чего? Для того чтобы нечем было выплачивать дивиденды партнерам.

Нанесённый ущерб – около $ 20 млн.

Наказание: ст. 190 ч. 4 уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Она предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Вывод

Не доверяйте вслепую партнерам по бизнесу. Особенно когда речь идет о миллионах долларов. Единственный способ избежать проблем – проверять все свои операции с помощью инструментов форензик.

Артем Ковбель, аудитор, управляющий партнер Crowe, член ASIS, ACFE, ASCP