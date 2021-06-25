Артем Ковбель: как воруют в компаниях. Три наглядных кейса

Есть три популярные схемы мошенничества. Именно их в компаниях проворачивают чаще всего. Это:
Рассмотрим все три на примерах. Все они из моей реальной практики за последние 2 месяца.
Клиент: одна из крупнейших международных ритейловых сетей в Украине.
Виновный: один из топ-менеджеров компании проработавший̆ там более 10 лет.
Схема:
- вывод денег посредством бестоварных операций на связанные лица, зарегистрированные на родственников;
- далее, со связанных лиц – на налоговые ямы (ст. 205 Уголовного кодекса) с целью конвертации денег в наличную форму.
Нанесённый ущерб: около 22 млн грн.
Наказание:
- увольнение из компании по статье 41 КзПп – за утрату доверия;
- возбужденно уголовное дело согласно ст. 191 уголовного кодекса Украины – присвоение или растрата имущества используя служебное положение. Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.
Причины мошенничества:
Краткий вывод: абсолютно всегда разбирайте затраты своей̆ компании на «молекулы». Требуйте у менеджеров первичную документацию: договора, акты, счета, результаты работы в письменном виде.
Анализируйте рыночность операций при покупке товаров и услуг, проверяйте контрагентов которым, платите деньги посредством процедуры KYC.
Рэй Далио в своей книге «Принципы» так описывал некоторых лидеров: «Обладают повышенной стрессоустойчивостью, так как их потребность в достижении цели сильнее боли, которую они могут испытать в процессе».
Эта характеристика в полной мере применима к мошенникам, что подтверждает мой второй кейс.
Клиент: крупнейшая компания Украины в нефтегазовой отрасли с многомиллиардной годовой выручкой.
Подозреваемый – Главный бухгалтер предприятия.
Нанесённый доказанный ущерб – около $1 млн.
Нанесённый ущерб в процессе анализа – $12 млн.
Схема: отправка крупных сумм с назначением платежа – за услуги на связанные лица и ФЛП зарегистрированные на родственников. Также была отправка сумм себе на счёт в качестве аванса заработной платы.
Наказание: предъявлено обвинение по ст. 191 – незаконная растрата, присвоение чужого имущества, используя служебное положение, и по ст. 358 – подделка документов.
Виновной грозит ограничение свободы до 6 лет в первом случае, и до 2-х лет – во втором. Если ее найдут.
В данный момент бухгалтер находится в розыске вместе с первичной документацией. Отчёт форензик передан следствию в рамках проведения досудебного расследования.
Краткий вывод:
1. Параллельно с процедурой обычного аудита проводите процедуру форензик – она более подробная и проверяет все хозяйственные операции предприятия.
2. Чаще проверяйте клиент банк и сущность платежей, сверяя их с утверждённым бюджетом компании.
3. Топ-менеджеры, работающие в компании более 7-10 лет, воруют чаще всего. Учитывайте это.
4. Процедура форензик должна проводиться ежегодно.
Клиент: крупнейшая фармацевтическая компания Украины.
Подозреваемые – партнеры в бизнесе.
Схема: вывод средств за пределы компании посредством связанных лиц.
Если точнее, сначала осуществлялась покупка сырья по завышенной цене у компании зарегистрированной на родственников, затем – продажа этого же сырья по заниженной цене по принципу давальческой схемы также на связанное лицо для производства конечной продукции.
Далее следовала покупка продукции у связанного лица по цене выше рынка. После продукция продавалась на связанные лица за рубежом уже по заниженной цене.
После проведённой проверки у данного юридического лица не были выявлены производственные мощности способные произвести такой тип продукции да и продукцию в целом, соответственно сделки имели характер бестоварных, то есть – фиктивных.
По итогу компания четырежды занизила свой финансовый результат: закупка сырья по завышенной цене, продажа сырья по заниженной цене, покупка готовой продукции по завышенной цене, продажа готовой продукции по заниженной цене.
Все 4 раза недостающие суммы уходили на подконтрольные лица и это – с целью преднамеренного занижения финансового результата компании. Для чего? Для того чтобы нечем было выплачивать дивиденды партнерам.
Нанесённый ущерб – около $ 20 млн.
Наказание: ст. 190 ч. 4 уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Она предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Не доверяйте вслепую партнерам по бизнесу. Особенно когда речь идет о миллионах долларов. Единственный способ избежать проблем – проверять все свои операции с помощью инструментов форензик.
Артем Ковбель, аудитор, управляющий партнер Crowe, член ASIS, ACFE, ASCP
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