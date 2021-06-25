Турки начнут добывать золото в Украине

Турецкая Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi приобрела долю в 37,5% в компании «Спис Украина», которое имеет права на разработку золотоносной Желтоводской площади в Днепропетровской области.
В конце декабря 2020 года конечным бенефициаром и владельцем «Спис Украина» числился гражданин Турции Чакмак Фират. В качестве основного рода занятий в регистрационных документах указывалась «деятельность холдинговых компаний», сообщает nadra.info
Сейчас основным родом занятий компании значится «добыча руд других цветных металлов». А в качестве учредителей юридического лица «Спис Украина» значатся:
Все физические и юридические лица-учредители либо зарегистрированы в Турции, либо являются ее гражданами. В качестве конечных бенефициаров сейчас называются также граждане Турции:
Напомним, 24 декабря 2020 года ООО «Спис Украина» за 5,73 млн грн выиграло тендер в системе Prozorro. Продажи на разработку золотоносной Желтоводской площади в Пятихатском районе Днепропетровской области.
В апреле 2021 «Спис Украина» выиграло тендер в системе Prozorro. Продажи на разработку участка с залежами графита и подземных технических вод.
ООО «Спис Украина» зарегистрировано в феврале 2010 года во Львове под названием «Глория Джинс Кофис Львов».
Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi основана в 1991 году. Компания строит и реконструирует автодороги, мосты и сооружения. Имеет большой опыт работ на объектах инфраструктуры в Украине.
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