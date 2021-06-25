Турки начнут добывать золото в Украине

Турецкая Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi приобрела долю в 37,5% в компании «Спис Украина», которое имеет права на разработку золотоносной Желтоводской площади в Днепропетровской области.

В конце декабря 2020 года конечным бенефициаром и владельцем «Спис Украина» числился гражданин Турции Чакмак Фират. В качестве основного рода занятий в регистрационных документах указывалась «деятельность холдинговых компаний», сообщает nadra.info

Сейчас основным родом занятий компании значится «добыча руд других цветных металлов». А в качестве учредителей юридического лица «Спис Украина» значатся:

Караахметоглу Эмре, размер взноса в уставный фонд — 5,5 млн грн. Доля — 5%;

АО «Онур ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК Иншаат Тиджарет Ве Сана Аноним Ширкети», размер взноса в УФ — 41,6 млн грн. Доля — 37,5%;

Иншаат Тиджарет Ве Сана Аноним Ширкети», размер взноса в УФ — 41,6 млн грн. Доля — 37,5%; АО «Четин Ишлетмелери Иншаат Тааххют Проже Мюхендислик Ташимаджилик Туризм Маденджилик Тиджарет Ве Сана Аноним Ширкети», размер взноса в УФ — 11,1 млн грн. Доля — 10%;

АО «Оздогу Сарп Иншаат Маденджилик Туризм Ташимаджилик Ве Тиджарет Аноним Ширкети», размер взноса — 19,4 млн грн. Доля — 17,5%;

ООО «Япи Туризм Ве Тиджарет», размер взноса в УФ — 33,3 млн грн. Доля — 30%.

Все физические и юридические лица-учредители либо зарегистрированы в Турции, либо являются ее гражданами. В качестве конечных бенефициаров сейчас называются также граждане Турции:

Четинджевиз Онур с долей уставного капитала — 40,63%;

Каваку Мурат — 20,34%;

Каваку Гюлиз — 12%.

Напомним, 24 декабря 2020 года ООО «Спис Украина» за 5,73 млн грн выиграло тендер в системе Prozorro. Продажи на разработку золотоносной Желтоводской площади в Пятихатском районе Днепропетровской области.

В апреле 2021 «Спис Украина» выиграло тендер в системе Prozorro. Продажи на разработку участка с залежами графита и подземных технических вод.

ООО «Спис Украина» зарегистрировано в феврале 2010 года во Львове под названием «Глория Джинс Кофис Львов».

Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi основана в 1991 году. Компания строит и реконструирует автодороги, мосты и сооружения. Имеет большой опыт работ на объектах инфраструктуры в Украине.