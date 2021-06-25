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Эксперт назвала средний доход в Украине на семью из 3 человек (исследование)

Эксперт назвала средний доход в Украине на семью из 3 человек (исследование)

Для целого мира 2020 год стал годом изменений: появился новый потребитель и новая реальность. Каким стал этот потребитель, сколько он тратит и на чем экономит, рассказала Account Director Kantar Украина Анна Шахдинарян во время МФО Саммит-2021, который состоялся 1 июля в Киеве.

По ее словам, все, что формирует основы потребителя, можно описать в трех словах — потребительские настроения, доход, экономия.

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«Украина — бедная страна, потому что если распределять население по шкале доходов, то более 70% – это средний класс и ниже среднего. У украинцев нет доходов, чтобы без накоплений купить себе крупную бытовую технику. А высокодоходная аудитория — это та, которой хватает денег на покупку недвижимости. Таких всего 13%. 70% людей в Украине имеют средний доход и еще 17% – низкий. Это когда людям не хватает денег на еду и одежду», — рассказала Шахдинарян.

Средний доход на человека в 2021 году вырос: в прошлом году он был на уровне 9 тыс. грн за месяц, а сейчас составляет 10 015 грн.

«Как считается доход? Считается, сколько человек живет в семье, сколько они получают дохода, и делится на это количество. В среднем в Украине 3 человека в семье и их общий доход — от 30−40 тыс. гривен. Ровно половина из этого дохода, несмотря на то, что доходы растут, уходит на еду. И это наши реалии, потому что ежедневные наши траты съедают 40% бюджета», — говорит эксперт.

В Украине в среднем траты на еду составляют 4 726 грн в месяц.

Также эксперт рассказала, что согласно исследованиям, 41% жителей Украины считают, что материальное состояние их семьи ухудшилось за последний год.

«Экономия на технике и электронике достаточно сезонная, потому что если мы возьмем те же данные не за март-апрель, а за ноябрь-декабрь, то увидим, что на электронике уже не экономили, но сэкономят на холодильнике, бойлере и другой крупной бытовой технике и крупных покупках», — отметила Шахдинарян.

Сейчас индекс потребительских настроений остановился на показателе 77. Если индекс таких настроений в стране 100, это значит, что потребитель чувствует себя позитивно и он готов тратить деньги и откладывать сбережения. В Украине положительный индекс (то есть выше 100) был только один раз — в 2019 году.

«У нас новый кризис. И если для другого мира кризис — это достаточно редкое явление, то в Украине они появляются с периодичностью раз в три года», — заявила эксперт.

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По материалам Finance.UA
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