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Veocard — кредитка от МФО: каковы условия и в чем отличия от банковских

Veocard — кредитка от МФО: каковы условия и в чем отличия от банковских

Veocard — это первая небанковская карта, которую выпускает компания микрокредитов Moneyveo. Как говорят в компании, это первый продукт от Банка (iBox Bank) для небанковского кредитования.

Об этом рассказал директор департамента инноваций IBOX Банк Дмитрий Яковлев на MFO саммит-2021, который состоялся 1 июля в Киеве.

«Продукт задумывался еще в 2019 году. Мы понимали, что технологически это будет непросто. Но сегодня продукт уже доступен для нашей тестовой группы, а в ближайшее время будет запущен полностью», — рассказал он.

Зачем МФО выпускать свою карту? По словам представителя компании, цели этого продукта такие:

  • выход на новый рынок;
  • конкуренция с более сильными игроками;
  • привлечение новых клиентов в компанию;
  • текущим клиентам — значительно ускорить и упростить доступ к деньгам.


Представитель Visa Евгений Синяк с картой Veocard в руках (справа)

«Обязательным требованием является загрузка документов клиента. И нашей „фишкой“ является то, что клиент получает решение о своем кредитном лимите еще на первой минуте подачи заявки. Это дает понимание целесообразности дальнейшего прохождения данного процесса», — поделился Яковлев.

Что получит владелец карты:

  • кредитный лимит от 2 тыс. до 15 тыс. гривен;
  • кэшбек 1% на все категории товаров;
  • бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины (дважды в месяц);
  • бесплатный заказ карты онлайн и получение ее в отделении Новой почты в течении одного рабочего дня.

Как получить карту:

  • надо выбрать желаемый кредитный лимит на официальном сайте MV;
  • подгрузить все необходимые документы;
  • подать заявку и сразу узнать свой кредитный лимит;
  • забрать карту на почте.

Номер карты в Veocard заменен на уникальный идентификатор — номер конверта. Это сделано для того, чтобы соответствовать требованиям PCI DSS compliance.

Процесс логистики. Представитель компании также поделился внутренней «кухней» — тем, что происходит в компании при оформлении карты:

  • после того, как клиент оформил заявку в MV Card, происходит скоринг и определение размера кредитного лимита;
  • формируется кредитный договор;
  • клиент загружает документы, а модератор их верифицирует;
  • далее происходит резервирование счета/карты и формирование банковского пакета документов;
  • Новая почта подает запрос на создание ID, после чего формируется реестр карт для отправки;
  • после формируются и отправляются конверты с картами, которые передаются курьеру и доставляются в отделение НП.

«Мы довели до пятиминутного тайминга выдачу карт в отделении НП. Сейчас понятно, что та размеренная жизнь банков — это точно не про будущее. До тех пор, пока банк не почувствовал ритм, скорость, развитие новаций и подходов, они не поймут, что такое завтрашний день. Дальнейшее развитие банков — в дружбе и партнерстве, потому что скорость развития финтех в разы больше. А банкам пришлось к этой скорости привыкнуть», — заявил Дмитрий Яковлев.

По материалам Finance.UA
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