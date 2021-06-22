Veocard — кредитка от МФО: каковы условия и в чем отличия от банковских

Veocard — это первая небанковская карта, которую выпускает компания микрокредитов Moneyveo. Как говорят в компании, это первый продукт от Банка (iBox Bank) для небанковского кредитования.
Об этом рассказал директор департамента инноваций IBOX Банк Дмитрий Яковлев на MFO саммит-2021, который состоялся 1 июля в Киеве.
«Продукт задумывался еще в 2019 году. Мы понимали, что технологически это будет непросто. Но сегодня продукт уже доступен для нашей тестовой группы, а в ближайшее время будет запущен полностью», — рассказал он.
Зачем МФО выпускать свою карту? По словам представителя компании, цели этого продукта такие:
Представитель Visa Евгений Синяк с картой Veocard в руках (справа)
«Обязательным требованием является загрузка документов клиента. И нашей „фишкой“ является то, что клиент получает решение о своем кредитном лимите еще на первой минуте подачи заявки. Это дает понимание целесообразности дальнейшего прохождения данного процесса», — поделился Яковлев.
Что получит владелец карты:
Как получить карту:
Номер карты в Veocard заменен на уникальный идентификатор — номер конверта. Это сделано для того, чтобы соответствовать требованиям PCI DSS compliance.
Процесс логистики. Представитель компании также поделился внутренней «кухней» — тем, что происходит в компании при оформлении карты:
«Мы довели до пятиминутного тайминга выдачу карт в отделении НП. Сейчас понятно, что та размеренная жизнь банков — это точно не про будущее. До тех пор, пока банк не почувствовал ритм, скорость, развитие новаций и подходов, они не поймут, что такое завтрашний день. Дальнейшее развитие банков — в дружбе и партнерстве, потому что скорость развития финтех в разы больше. А банкам пришлось к этой скорости привыкнуть», — заявил Дмитрий Яковлев.
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