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Выручка майнеров Bitcoin и Ethereum упала в два раза

Выручка майнеров Bitcoin и Ethereum упала в два раза

В июне этого года выручка майнеров двух самых популярных криптовалют — Bitcoin и Ethereum — упала почти в два раза по сравнению с прошлым месяцем.

Об этом пишет профильное издание The Block со ссылкой на собственные данные.

Так, выручка майнеров Bitcoin упала на 42% – в июне они получили $839 млн против $1,45 млрд в мае.

Как отмечает издание, двумя основными причинами падения доходов для майнеров Bitcoin стали падение цен и уменьшение объема транзакций (и, следовательно, комиссий). Также на 50% с момента пика в мае упала скорость хэширования Bitcoin (преобразование массива данных любого объема в исходную строку фиксированной длины). Это временно замедлило скорость производства блоков до следующей корректировки сложности, что потенциально также влияет на показатели выручки, пишет The Block.

Выручка майнеров Ethereum упала на 53% – с рекордных $2,35 в мае до $1,1 в июне. Как и в случае с Bitcoin, причиной этого стало падение курса и сокращение транзакций в сети. При этом на комиссии за транзакции пришлось только $166 млн. Это произошло из-за падения средней комиссии более чем на 90%, отмечает портал.

Несмотря на июньское падение выручки, доходы майнеров все еще превышают показатель декабря 2020 года.

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По материалам НВ
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