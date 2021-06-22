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Злоумышленники под видом интернет-покупателей обворовали украинцев на 1 млн грн

Злоумышленники под видом интернет-покупателей обворовали украинцев на 1 млн грн

Сотрудники киберполиции в Харьковской области прекратили деятельность преступной группы, которая похищала деньги с банковских карт граждан. Нанесенные убытки превышают 1 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Организовали преступную деятельность двое граждан 23-летнего возраста. К противоправным деяниям они привлекли своих знакомых, которые работали по детальным инструкциям.

К примеру, один из соучастников звонил пользователям торговой интернет-площадки, которые размещали там объявления. Во время общения злоумышленник выражал намерение купить предлагаемый товар. Для этого он уточнял у продавца реквизиты для оплаты.


Фото: mvs.gov.ua

Кроме того, участник преступной группы указывал, что средства поступят в определенное время. В указанный момент продавцу звонил другой злоумышленник и представлялся сотрудником службы безопасности банка. Он предлагал активировать кредитную карту для зачисления денег.

Участники группы диктовали пострадавшим реквизиты подконтрольных счетов под видом кодов активации кредитки. Таким образом деньги поступали на счета фигурантов.

В ходе обысков в домах и автомобилях фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

На данном этапе пяти фигурантам объявлено о подозрении по ст.255 (создание преступной организацией, а также участие в ней), ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По материалам УБР
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