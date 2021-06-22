Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасности

В Украине распространяется новый способ мошенничества. Мошенники оформили кредит с помощью программы «Дiя», а коллекторы требовали вернуть сумму долга с процентами 12 тыс. грн за пользование кредитными средствами.

Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в Facebook.

«Цифровой апокалипсис в Украине объявляется открытым. Гражданка Украины Людмила Ж. (это реальный человек, все контактные данные и копии документов есть) якобы „взяла кредит“ через приложение Дія. Конечно, она этот кредит не брала. Конечно, она даже не зарегистрирована в Дії. Конечно, на момент оформления мошеннического кредита у нее не было даже ID-карты (а был старый бумажный паспорт-книжечка)», — пишет Корсун.

Гражданка обратилась с жалобой в кредитное учреждение, которое предоставило кредит, но там ответили, что «у Общества отсутствуют достаточные основания полагать, что кредитный договор с Обществом вместо Людмилы заключен другим лицом».

Пострадавшая также написала заявление в полицию и киберполицию, но результатов это не дало. Далее она обратилась в Дію и в Национальный банк. В Дії ей ответили, что приложение хорошо защищено и получить кредит с его помощью невозможно, а Нацбанк ответил, что «у Национального банка отсутствуют полномочия по расследованию и подтверждение или опровержение фактов противоправного образования кредитной задолженности определенных заемщиков небанковских финансовых учреждений в результате совершения мошеннических действий другими лицами (лицом) и поступлению угроз с требованием погашения такой задолженности».

«НБУ, вместо помощи, вежливо сообщает пострадавшему, что общая сумма задолженности по состоянию на 07.06.2021 составляла 11 677,50 грн, которая состоит из: 2 430,00 грн — тело кредита; 9 247,50 — проценты, начисленные за пользование кредитом», — добавил Корсун.

«Все госслужащие вроде бы „разбираются“, но вопрос остается нерешенным, при этом коллекторы продолжают требовать вернуть несуществующий кредит», — отмечает Корсун.

Что делать в такой ситуации?

«Теоретически, можно писать открытые письма и подписывать петиции. Но это недейственный инструмент. Власть просто игнорирует +25 000 подписантов любых петиций. Многочисленные предупреждения профессионального кибербезопасного сообщества также не замечаются, а против особо активных и настойчивых фабрикуют уголовные расследования», — говорит эксперт.

По его словам, сейчас нет готовых советов, как противодействовать всему этому.

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