Через приложение «Дія» мошенники оформили на украинку кредит — эксперт по кибербезопасности

В Украине распространяется новый способ мошенничества. Мошенники оформили кредит с помощью программы «Дiя», а коллекторы требовали вернуть сумму долга с процентами 12 тыс. грн за пользование кредитными средствами.
Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун на своей странице в Facebook.
«Цифровой апокалипсис в Украине объявляется открытым. Гражданка Украины Людмила Ж. (это реальный человек, все контактные данные и копии документов есть) якобы „взяла кредит“ через приложение Дія. Конечно, она этот кредит не брала. Конечно, она даже не зарегистрирована в Дії. Конечно, на момент оформления мошеннического кредита у нее не было даже ID-карты (а был старый бумажный паспорт-книжечка)», — пишет Корсун.
Гражданка обратилась с жалобой в кредитное учреждение, которое предоставило кредит, но там ответили, что «у Общества отсутствуют достаточные основания полагать, что кредитный договор с Обществом вместо Людмилы заключен другим лицом».
Пострадавшая также написала заявление в полицию и киберполицию, но результатов это не дало. Далее она обратилась в Дію и в Национальный банк. В Дії ей ответили, что приложение хорошо защищено и получить кредит с его помощью невозможно, а Нацбанк ответил, что «у Национального банка отсутствуют полномочия по расследованию и подтверждение или опровержение фактов противоправного образования кредитной задолженности определенных заемщиков небанковских финансовых учреждений в результате совершения мошеннических действий другими лицами (лицом) и поступлению угроз с требованием погашения такой задолженности».
«НБУ, вместо помощи, вежливо сообщает пострадавшему, что общая сумма задолженности по состоянию на
«Все госслужащие вроде бы „разбираются“, но вопрос остается нерешенным, при этом коллекторы продолжают требовать вернуть несуществующий кредит», — отмечает Корсун.
Что делать в такой ситуации?
«Теоретически, можно писать открытые письма и подписывать петиции. Но это недейственный инструмент. Власть просто игнорирует +25 000 подписантов любых петиций. Многочисленные предупреждения профессионального кибербезопасного сообщества также не замечаются, а против особо активных и настойчивых фабрикуют уголовные расследования», — говорит эксперт.
По его словам, сейчас нет готовых советов, как противодействовать всему этому.
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