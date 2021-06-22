Дмитрий Кисилевский: как развивать украинскую промышленность с помощью индустриальных парков

Индустриальные парки — чрезвычайно мощный инструмент развития экономики, который наша страна, увы, до сих пор не использует.
Есть два разных пути экономического развития. Первый — развивать собственную промышленность, давать продукцию с высокой степенью переработки, стимулировать экспорт, защищать внутренний рынок.
Второй путь — стремиться получить кредит МВФ, считать дерегуляцию целью экономического развития или самоцелью, слепо прислушиваться к советам, которые дают нам международные партнеры.
Первый путь прошли все успешные страны и именно он привел их к состоятельности. А второй путь — к бедности, в постоянной зависимости от внешних заимствований к трудовой миграции.
Конечно, я сторонник первого пути. Чтобы его преодолеть, нужно применить понятный набор инструментов, которые опробованы всеми успешными странами, в частности нашими соседями.
Поэтому нам стоит использовать опыт и подходы, которые сделали их успешными. А не прислушиваться к советам, которые часто являются противоположными тому, что другие страны делали сами для достижения успеха.
Что это за инструменты? Локализация, экспортно-кредитное агентство, государственные заказы, инфраструктура для продвижения экспорта, различные государственные целевые программы и, конечно, индустриальные парки.
Индустриальный парк — это, как офисный центр, только для промышленного производства. Если вы бизнесмен и хотите организовать собственное производство, вы получаете участок, к которому подведены все инженерные сети. Есть готовая инфраструктура, может, даже готовые производственные помещения — достаточно иметь бизнес-идею, завезти оборудование, и можно работать.
Все успешные страны этот инструмент широко используют. В Венгрии 210 индустриальных парков генерируют 30% ВВП страны. Турция создала 400 очень успешных парков, и не секрет, что вся турецкая промышленность фактически начинала рост с них. В Южной Корее в индустриальных парках обеспечивают половину занятости всей Южной Кореи.
А что у нас?
У нас в реестре 49 индустриальных парков, из них реально работает только семь. Поэтому их влияние на экономику близко к нулю.
Причина очень проста — отсутствие стимулов. Для сравнения — в Польше компенсируется от 15% до 50% инвестиций через налоговые скидки. Парки освобождаются от налога на землю, у них уменьшена ставка аренды, отсутствует НДС и ввозная пошлина на оборудование и сырье.
В Турции нет НДС при покупке земли, отменен налог на недвижимость сроком на пять лет, налог на прибыль, половина взноса работодателя на социальное страхование оплачивается правительством.
В Венгрии парки получают до 80% налоговой скидки на пять лет, 50% скидку на уплату социальных взносов и 1300 евро субсидии на создание одного рабочего места.
Именно с этими странами нам нужно конкурировать. Поэтому, когда мы дискутируем, что нам как стране нужно, не надо смотреть на Украину как на «вещь в себе» — мы должны смотреть, что вокруг нас. Нам следует приблизить наши условия к заграничным, чтобы хоть как-то конкурировать с другими странами за инвесторов.
Соответственно наша задача заключается в создании набора стимулов – финансовых, фискальных и институциональных, благодаря которым условия в украинских индустриальных парках будут конкурентными и привлекательными для открытия новых производств.
Есть статистика, что гектар полностью работающего индустриального парка создает пятьдесят рабочих мест.
Один доллар государственных инвестиций в инфраструктуру индустриального парка позволяет привлекать 5-6 долларов частных инвестиций. Вот какую отдачу получит Украина от предоставления стимулов индустриальным паркам.
Есть простые и эффективные вещи, выдуманные до нас, испытанные нашими соседями. Поэтому и нам пора как можно скорее воспользоваться этим инструментом.
Дмитрий Кисилевский, заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития
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