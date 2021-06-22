Украинцы начали продавать землю: зарегистрированы первые сделки

После открытия рынка земли 1 июля зарегистрировано 33 первых сделки купли-продажи. Сейчас покупать землю могут только граждане Украины и не более 100 га.
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська во время пресс-конференции по старту рынка земли.
«Это первые сделки с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория», — сказал министр.
По его словам, перед открытием рынка была проведена работа: внесены изменения во многие законы, разработан ряд новых подзаконных актов.
Кроме того, было подготовлено программное обеспечение, связанное с открытием рынка земли. Сейчас оно пригодно для обеспечения оборота участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом относительно рынка земли.
При этом министр юстиции подчеркнул, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать только с 2024 года. Сейчас же наступает этап «ограниченного рынка земли», когда приобретать землю могут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га.
Он также отметил, что сейчас приобрести землю сельскохозяйственного назначения не смогут не только иностранные граждане, но и также лица, находящиеся под санкциями.
Каждого желающего приобрести участок с/х земли будут тщательно проверять, в частности, на наличие уже приобретенных земельных участков.
«На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения (лимита. — Ред.). При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником», — сказал он.
Малюська отметил, что будут и средства, за которые граждане будут покупать земельные участки.
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