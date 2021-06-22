0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Украинцы начали продавать землю: зарегистрированы первые сделки

Украинцы начали продавать землю: зарегистрированы первые сделки

После открытия рынка земли 1 июля зарегистрировано 33 первых сделки купли-продажи. Сейчас покупать землю могут только граждане Украины и не более 100 га.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська во время пресс-конференции по старту рынка земли.

«Это первые сделки с землей сельскохозяйственного назначения, заключенные после снятия моратория», — сказал министр.

Старт рынка сельскохозяйственных земель 🌿

По его словам, перед открытием рынка была проведена работа: внесены изменения во многие законы, разработан ряд новых подзаконных актов.

Кроме того, было подготовлено программное обеспечение, связанное с открытием рынка земли. Сейчас оно пригодно для обеспечения оборота участков и, в частности, для соблюдения ограничений, установленных законом относительно рынка земли.

При этом министр юстиции подчеркнул, что широкомасштабная земельная реформа начнет действовать только с 2024 года. Сейчас же наступает этап «ограниченного рынка земли», когда приобретать землю могут только физические лица, и общая площадь таких участков не может превышать 100 га.

Он также отметил, что сейчас приобрести землю сельскохозяйственного назначения не смогут не только иностранные граждане, но и также лица, находящиеся под санкциями.

Каждого желающего приобрести участок с/х земли будут тщательно проверять, в частности, на наличие уже приобретенных земельных участков.

«На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения (лимита. — Ред.). При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником», — сказал он.

Малюська отметил, что будут и средства, за которые граждане будут покупать земельные участки.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Аграрный рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.