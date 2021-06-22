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Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии

Рада разблокировала подписание законов о налоговой амнистии

Верховная Рада отклонила проекты постановлений об отмене решения о принятии законопроекта №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Об этом известно из трансляции заседания Верховной Рады.

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Рада отклонила проекты постановлений №№5153-П, 5153-П1, 5153-П2, 5153-П3, 5153-П4, 5153-П5, 5153-П6, 5153-П7, 5153-П8, 5153-П9 и 5153-П10 об отмене решения о принятии законопроекта №5153.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрировали нардепы от “Батькивщины” (Юлия Тимошенко, Владимир Кабаченко, Сергей Власенко, Иван Крулько, Сергей Евтушок, Вадим Ивченко, Иван Кириленко, Андрей Пузийчук, Анжелика Лабунская, Валентин Наливайченко, Андрей Николаенко), “ЕС” (Нина Южанина, Ирина Фриз, Ростислав Павленко) и внефракционный Александр Дубинский.

Кроме этого, Рада отклонила проекты постановлений №№5156-П, 5156-П1, 5156-П2, 5156-П3, 5156-П4, 5156-П5, 5156-П6 об отмене решения о принятии законопроекта №5156 относительно изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 июня поддержала президентский законопроект №5153, которым вводится одноразовое декларирование активов физлиц для легализации своих доходов.

Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы и доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.

Законопроєктом предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести добровольное одноразовое декларирование активов физических лиц. Такая дата связана с началом работы Бюро экономической безопасности.

Также лица должны будут уплатить единоразовый сбор: 5% в отношении активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% относительно стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.

Кроме того, 15 июня Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №5156 относительно изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины.

По материалам Економічна Правда
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