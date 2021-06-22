Volkswagen Polo GTI 2021 представлен официально

Модернизированный Volkswagen Polo дебютировал несколько месяцев назад в разных версиях, но без топовой GTI. Только сейчас немецкий производитель раскрыл подробности о новом Polo. Хэтчбек получил 207-сильный 2-литровый турбомотор, заниженную на 15 миллиметров подвеску и комплекс безопасности IQ.Drive Travel Assist.
Внешний дизайн Volkswagen Polo GTI следует за стилистикой Golf GTI. Младший хэтчбек имеет подобные бамперы, красную полосу на решетке радиатора, динамические указатели поворотов, матричную оптику IQ.Light, анимированные стоп-сигналы в задних фонарях и набор новых колесных дисков диаметром 17 или 18 дюймов.
Фото: Volkswagen
В интерьере появилось больше красного декора и спортивный руль, но в целом он идентичен салону обычного Polo. Здесь есть цифровая панель приборов с диагональю экрана 10,25 дюйма, новая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, который можно заменить 9,2-дюймовым. В списке опций значится акустическая система Beats с шестью динамиками.
Фото: Volkswagen
Впервые хэтчбек получил комплекс электронных ассистентов IQ.Drive Travel Assist с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе, которая работает на скорости до 210 км/ч. Фактически, эта система является полуавтопилотом.
Фото: Volkswagen
Под капотом работает 2-литровый турбомотор TSI, мощность которого возросла до 207 л. с. Крутящий момент – 320 Нм. Агрегат подсоединен к 7-скоростной роботизированной трансмиссии DSG. От 0 до 100 км/ч Polo GTI ускоряется за 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/час.
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