Нацбанк расширил возможности использования платежных карт для бизнеса

Национальный банк Украины расширил возможности применения бизнесом корпоративных платежных карт (электронных платежных средств).
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обо всех банковских новациях мы также рассказываем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе последних новостей.
Как сказано в сообщении, регулятор осовременил порядок эмиссии платежных карт и осуществления операций с их использованием.
В частности, для популяризации использования корпоративных платежных карт Национальный банк:
Кроме того, регулятор:
Национальный банк ожидает, что нормы этого документа будут способствовать более широкому использованию корпоративных (бизнесовых) платежных карт и увеличению объемов безналичных расчетов.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричествоВчера, 12:00 - 3902 13
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысячВчера, 15:00 - 6095 9
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 1738 5
«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департаментаВчера, 16:45 - 1438 4
Китай решил построить солнечную электростанцию в космосеВчера, 07:19 - 953 3
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысячВчера, 15:00 - 6095 9
Валютная либерализация. Нацбанк изменил правила продажи валюты физлицамВчера, 10:00 - 4334
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричествоВчера, 12:00 - 3902 13
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 1738 5
«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департаментаВчера, 16:45 - 1438 4
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 792 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 412 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 912
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1788 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1617 10