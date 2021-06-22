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Нацбанк расширил возможности использования платежных карт для бизнеса

Нацбанк расширил возможности использования платежных карт для бизнеса

Национальный банк Украины расширил возможности применения бизнесом корпоративных платежных карт (электронных платежных средств).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Как сказано в сообщении, регулятор осовременил порядок эмиссии платежных карт и осуществления операций с их использованием.

В частности, для популяризации использования корпоративных платежных карт Национальный банк:

  • предоставил право бизнесу (субъекту хозяйствования) самостоятельно определять лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карты, эмитированные к его счету;
  • разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной платежной карты.

Кроме того, регулятор:

  • упростил получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета;
  • определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карты (электронного платежного средства), является безналичным расчетом.

Национальный банк ожидает, что нормы этого документа будут способствовать более широкому использованию корпоративных (бизнесовых) платежных карт и увеличению объемов безналичных расчетов.

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По материалам Finance.UA
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