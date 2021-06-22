Нацбанк расширил возможности использования платежных карт для бизнеса

Национальный банк Украины расширил возможности применения бизнесом корпоративных платежных карт (электронных платежных средств).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

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Как сказано в сообщении, регулятор осовременил порядок эмиссии платежных карт и осуществления операций с их использованием.

В частности, для популяризации использования корпоративных платежных карт Национальный банк:

предоставил право бизнесу (субъекту хозяйствования) самостоятельно определять лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карты, эмитированные к его счету;

разграничил ответственность субъекта хозяйствования и держателя корпоративной платежной карты.

Кроме того, регулятор:

упростил получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета;

определил, что перевод, инициированный с использованием платежной карты (электронного платежного средства), является безналичным расчетом.

Национальный банк ожидает, что нормы этого документа будут способствовать более широкому использованию корпоративных (бизнесовых) платежных карт и увеличению объемов безналичных расчетов.

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