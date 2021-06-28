Авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Одессы в город Салоники

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейс из Одессы в греческий город Салоники.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
В телеграм-канале Finance_ukr вы можете узнать больше об условиях въезда в разные страны. Также мы там публикуем полезные советы для путешественников. Подписывайтесь и вы!
Рейсы в греческий город стартуют с 6 июля, а самолеты будут отправляться каждый вторник.
Стоимость билетов:
Для путешествия в Грецию гражданам Украины необходимо:
Сертификат о вакцинации, результаты тестов и справки должны предоставляться на выбор на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, русском языках. Эти документы должны содержать номер загранпаспорта гражданина Украины, фамилию и имя латиницей согласно данным заграничного паспорта.
Требования по предоставлению документов, подтверждающих состояние здоровья, распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. Заполнение PLF-формы является обязательным для всех путешественников.
Кроме того, власти Греции оставляют за собой право проводить выборочное тестирование туристов на коронавирус. В случае получения положительного результата путешественники должны отправиться на 14-дневный карантин.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричествоВчера, 12:00 - 3515 11
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысячВчера, 15:00 - 5485 8
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно28.06.2021, 11:01 - 8260 6
«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департаментаВчера, 16:45 - 1269 4
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 1590 2
Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысячВчера, 15:00 - 5485 8
Валютная либерализация. Нацбанк изменил правила продажи валюты физлицамВчера, 10:00 - 4173
В Минэнерго анонсировали новый тариф на электричествоВчера, 12:00 - 3515 11
Apple официально открыла офис в УкраинеВчера, 17:30 - 1590 2
Украина способна заработать на транзите газа и без «Газпрома» – «Нафтогаз»Вчера, 09:30 - 1335 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 781 4
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 404 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 908
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1783 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1607 10