Авиакомпания SkyUp запускает рейсы из Одессы в город Салоники

Украинский лоукостер SkyUp расширяет полетную программу в Турцию. В частности, авиакомпания запускает рейс из Одессы в греческий город Салоники.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

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Рейсы в греческий город стартуют с 6 июля, а самолеты будут отправляться каждый вторник.

Стоимость билетов:

Одесса – Салоники от 2 820 грн;

Салоники – Одесса от 2 773 грн.

Для путешествия в Грецию гражданам Украины необходимо:

заполнить Форму уведомления о местоположении пассажира ( PLF ). Бланк локации пассажира заполняется на каждого человека отдельно за 24 часа до пересечения границы;

). Бланк локации пассажира заполняется на каждого человека отдельно за 24 часа до пересечения границы; иметь сертификат о прохождении вакцинации ранее чем за 14 дней до пересечения границы;

или дать отрицательный ПЦР -тест, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия;

-тест, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия; или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не позднее чем за 48 часов до прибытия;

или предоставить справку о перенесенной болезни и выздоровлении и наличии антител, положительный ПЦР -тест, после получения которого прошло от 2 до 9 месяцев.

Сертификат о вакцинации, результаты тестов и справки должны предоставляться на выбор на английском, немецком, французском, итальянском, испанском, русском языках. Эти документы должны содержать номер загранпаспорта гражданина Украины, фамилию и имя латиницей согласно данным заграничного паспорта.

Требования по предоставлению документов, подтверждающих состояние здоровья, распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. Заполнение PLF-формы является обязательным для всех путешественников.

Кроме того, власти Греции оставляют за собой право проводить выборочное тестирование туристов на коронавирус. В случае получения положительного результата путешественники должны отправиться на 14-дневный карантин.

Справка Finance.ua:

Государственная авиационная служба Украины разрешила украинским авиакомпаниям SkyUp Airlines и Bees Airline выполнять чартерные рейсы из Киева в Куопио (Финляндия).