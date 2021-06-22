«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка уходят все руководители департамента

Команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.
Об этом директор департамента Александр Бевз сообщил в Facebook.
В заявлении говорится о том, что сейчас продолжение работы департамента в НБУ невозможно из-за централизации принятия решений в одних руках и замены коллегиальности директивным принятием решений.
По словам руководителей департамента, регулятор отошел от прозрачного принятия решений, невмешательства в надзорные процессы, своевременной и беспристрастной коммуникации решений и автономии департаментов в формировании своей профессиональной позиции.
«Мы считаем, что на сегодня НБУ далеко отошел от этих стандартов. Это грозит откатом реформ в банковской сфере и регулировании небанковского сектора. Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет», — заявил Бевз.
Он сообщил, что кроме него уволились заместитель директора Екатерина Жебанова, начальник управления лицензирования банков и кредитных союзов Дмитрий Ткачук и его заместитель Богдан Ильченко, начальник управления лицензирования страховых компаний Дмитрий Смаль, начальник управления Вадим Романюк, который отвечает за финансовые компании и платежные системы, заместитель начальника экспертно-аналитического управления Дарья Дашкевич и главные эксперты этого управления Евгений Воробьев и Стефаний Дженков.
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