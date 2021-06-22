Нацбанк разъяснил коллекторам правила регистрации

Национальный банк разработал и обнародовал для ознакомления проекты документов для регистрации коллекторских компаний.
НБУ напоминает, что компании, которые планируют предоставлять коллекторские услуги, должны зарегистрироваться в специальном Реестре коллекторских компаний с 14 июля до 13 августа.
При регистрации компании, желающие обрести статус коллекторской, должны подать в Нацбанк следующие документы:
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Поскольку сроки для регистрации весьма сжаты, НБУ прилагает максимум усилий, чтобы все участники рынка своевременно ознакомились с перечнем документов, необходимых для регистрации.
Поэтому Нацбанк обнародовал для ознакомления предварительные формы этих документов на официальном сайте.
При этом эти формы подачи документов являются исключительно ознакомительными. Финальные формы подачи документов будут утверждены соответствующим постановлением Правления НБУ в течение ближайших двух недель.
На основе этих форм Нацбанк разработает электронные анкеты для заполнения заявителями. Коллекторам следует пользоваться именно этими анкетами для подачи документов во время регистрации.
НБУ также планирует 2 июля 2021 года провести встречу с участниками рынка. В ходе встречи специалисты регулятора раскроют перечень и требования к документам, которые должны быть поданы для регистрации коллекторской компании.
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