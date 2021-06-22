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Глобальные затраты на мобильные приложения выросли до $34 млрд

Глобальные затраты на мобильные приложения выросли до $34 млрд

Во втором квартале 2021 года мировые расходы на мобильные приложения выросли до нового максимума в $34 млрд.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет App Annie.

По сравнению с предыдущим кварталом расходы на приложения выросли на $2 млрд, а с прошлым годом – на $7 млрд при стабильном количестве загрузок.

На первом месте как по количеству загрузок, так и по количеству затрат оказался TikTok. Отмечается, что средний пользователь из США проводит в этом приложении 24,5 часа в месяц.

Отмечается, что среди самых загружаемых приложений были Instagram, WhatsApp и Telegram.

В топе по количеству расходов потребителей оказались Tinder, Twitch и YouTube.

Также высоким остался спрос и на медицинские и домашние финтес-приложения. На фитнес-приложения, такие, как Peloton и Fitbit, пользователи тратят $673 млн. Количество загрузок медицинских приложений растет на 75% по сравнению с уровнем до пандемии.

В странах с более высоким уровнем вакцинации наблюдается интерес к приложениям в таких сильно пострадавших отраслях, как туризм и спорт.

Всего в экосистеме Apple и Google насчитывается 5,5 миллиона приложений.

По материалам НВ
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