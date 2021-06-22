Соглашение о «свободном небе» с ЕС будет способствовать удешевлению авиабилетов

Подписание Соглашения об общем авиационном пространстве с Европейским Союзом положительно повлияет на расширение географии путешествий и удешевление авиабилетов для украинских граждан.

Об этом заявил председатель совета директоров Международного аэропорта «Киев» имени И. Сикорского Денис Костржевский, сообщает пресс-служба аэропорта.

В телеграм-канале Finance_ukr вы можете узнать больше об условиях въезда в разные страны. Также мы там публикуем полезные советы для путешественников. Подписывайтесь и вы!

«Подписание соглашения выгодно для украинцев, поскольку на первом этапе приведет к снижению цен на авиабилеты и расширение маршрутов», — заявил Костржевский.

Читайте также: Совет ЕС дал согласие на подписание с Украиной Соглашения об «открытом небе»

Впрочем он отметил, что приоритетным должно оставаться развитие украинского авиаперевозчика, который пока не сможет конкурировать с европейским.

«Подписание соглашения будет действительно выгодно Украине только тогда, когда украинские авиакомпании сравняются в технических и финансовых показателях с европейскими. И так же, как украинский рынок откроется европейским авиакомпаниям, европейский рынок должен открыться украинским. Только при таком паритете есть смысл говорить о том, что Украине выгодно „открытое небо“», — пояснил Костржевский.