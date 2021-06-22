Правительство разработало новую Программу действий: чего хотят от экономики

Кабинет Министров разработал новую, уже третью программу действий до 2024 года — теперь она втрое больше и охватывает цели от инфраструктуры до энергетики, бизнеса и инвестиций.
Об этом известно из документа Программы, который есть в распоряжении ЭП.
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Экономический блок содержит 4 приоритета.
«Большая стройка». Предусматривается модернизация транспортной инфраструктуры: строительство и ремонт дорог и мостов, аэродромов; обновление подвижного состава железной дороги. До 2024 года правительство хочет передать в концессию 6 морских портов. Отнесли также и жилищные вопросы: повышение уровня оплаты за комуслуги, почти вдвое увеличить количество населенных пунктов, где сортируют мусор и уменьшить количество проблемных объектов жилищного строительства.
«Инвестиционный хаб». В этом приоритете правительство определяет целью для себя создание Фонда Фондов, запуск Национальной биржи по торговле капиталом и товарами.
В частности, правительство планирует до 2024 года увеличить соотношение объема торгов на организованном фондовом рынке к ВВП до 15% с 8% в 2020 году. До 2024 года — увеличить чистый приток инвестиций (ПИИ) до 5−5,5%.
Что касается госсобственности, все госпредприятия, которые не функционируют, правительство ликвидирует или реорганизует.
«Легкий бизнес». В этой части правительство имеет 7 программных целей, касающихся налогов, таможни, финансовой отчетности, занятости и тому подобное. В частности, речь идет об уменьшении регуляторной нагрузки на бизнес вследствие улучшения системы госнадзора.
Среди целей: пересмотр экологического налога, имплементация законодательства для реализации соглашения FATCA, дальнейшая имплементация ВЕРЅ для повышения прозрачности международных транзакций.
Кроме того — выполнение Соглашения об ассоциации в части контроля за табаком, горючим; налогообложение акцизом пива, горючего и спирта. Отдельным пунктом прописана реформа таможни: уменьшение времени прохождения таможенных процедур, прогресс в выполнении соглашения по таможенным вопросам. Также для малого и среднего бизнеса создадут онлайн-платформу для обучения, финансирования и консультаций.
Что касается занятости, то планируется поддержка для «заробитчан» для начала собственного дела и программы по уменьшению безработицы, осовременивание трудового законодательства (до 2022 года).
«Новая экономика». Это наибольший экономический приоритет правительства, охватывающий промышленность, энергетику, инфраструктуру, агрополитику и тому подобное. Так, правительство ставит своей целью сделать украинское промпроизводство конкурентоспособным на внутреннем и внешнем рынках, в частности — стратегические отрасли промышленности.
Одной из целей является реформа «Укроборонпрома» и создание Государственного фонда развития оборонно-промышленного комплекса Украины (до 2022 года). Что касается энергетики, правительство направляется к интеграции в европейское энергетическое пространство и независимости от энергосистем РФ и Беларуси. В частности — к интеграции в ENTSO-E (до 2023 года), адаптации к энергетическому законодательству ЕС и диверсификации источников поставок газа.
В «Новой экономике» речь идет и о конкурентном рынке железнодорожных перевозок — с 2023 года их должно быть уже 4. Конечно, целью является и реформа «Укрзализныци».
Немало внимания уделили господдержке сельхозпроизводителей, агрострахованию, мелиорации и прозрачному регулированию земельных отношений.
Для Минфина целями определили поддержку малого и среднего бизнеса, повышение уровня ипотеки и реструктуризацию долгов Фонда гарантирования вкладов.
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