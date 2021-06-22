Украина способна заработать на транзите газа и без «Газпрома» – «Нафтогаз»

Россия не должна быть единственным клиентом украинской газотранспортной системы (ГТС), поскольку в 2025 году закончится действие контракта с «Газпромом». В связи с этим «Нафтогаз Украины» планирует привлечь новых пользователей услуг по транспортировке топлива. Ими могут стать компании из стран Центральной Азии, частные компании, занимающиеся добычей газа в России, а также европейские покупатели газа. Последние, кстати, уже начали пользоваться услугами нашей ГТС.

Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

«Национальная задача — сделать так, чтобы не только „Газпром“ был пользователем услуг украинской ГТС по транзиту. Именно это позволит нам сохранить и доходы от транзита, начиная с 2025 года, и физические объемы транспортировки, которые уменьшают вероятность полномасштабной войны и делают Украину важным партнером для Европы», — сказал он.

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Кроме того, он считает, что предложения простого продления транзитного контракта с «Газпромом» в качестве «компенсации» за запуск «Северного потока — 2» являются крайне опасными для Украины.

«Риск в чем? Если „Газпром“ построит „Северный поток — 2“ и ему больше не нужен украинский транзит, а у нас есть контракт с принципом „качай или плати“ — возникает вопрос, а не пойдет ли „Газпром“ в арбитраж так же, как мы пошли в арбитраж по контракту на покупку газа? Чтобы доказать, что это положение будет кабальным и поэтому не должно быть применено», — сказал Витренко.