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Власти Сальвадора раздадут гражданам по 30 долларов в Bitcoin для усиления его принятия

Власти Сальвадора раздадут гражданам по 30 долларов в Bitcoin для усиления его принятия

Власти Сальвадора объявили дату, когда Bitcoin станет официальным платежным средством в стране. 7 сентября заработает сальвадорский государственный криптовалютный кошелек Chivo, на который каждый взрослый гражданин страны сможет получить 30 долларов в Bitcoin.

Президент Сальвадора Наиб Букеле презентовал приложение, которое будет доступно на Android и iOS. Чтобы зарегистрировать кошелек и получить выплату в криптовалюте, пользователю необходимо будет подтвердить свою личность с помощью распознавания лица.

С приложением Chivo можно будет отправлять и получать Bitcoin, конвертировать их в доллары и оплачивать товары с помощью QR-кода. Приложение будет работать везде, где ловит сигнал мобильной связи, и гражданам страны «даже не придется иметь активный тариф».

Он также отметил, что резкого перехода к криптовалюте в Сальвадоре не будет: доллар будет продолжать использоваться вместе с криптовалютой. Зарплаты и пенсии будут по-прежнему выплачиваться в долларах.

Как отмечалось ранее, из 6,45 млн населения Сальвадора лишь около 30% взрослых имеют банковский счет. Правительство так решило развивать финансовую инклюзию и экономику страны, обеспечивая доступ к кредитам, сбережениям, инвестициям и безопасным операциям через криптовалюту.

Букеле отметил, что одним из ключевых факторов противоречивого закона о биткоине является помощь сальвадорским «заробитчанам», которые отправляют денежные переводы обратно в Сальвадор. По его словам, долларовые платежи в страну, как правило, страдают от высоких трансакционных и комиссионных расходов.

Напомним, в начале июня парламент Сальвадора проголосовал за признание Bitcoin платежным средством. Bitcoin станет платежным средством наравне с долларом, а все предприятия должны будут принимать криптовалюту для оплаты товаров или услуг.

По материалам Украинский капитал
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