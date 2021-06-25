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Надо ли ФЛП уплачивать единый налог во время отпуска

Надо ли ФЛП уплачивать единый налог во время отпуска

Плательщики единого налога первой и второй групп, не использующие труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога на время отпуска, один раз в год, в течение одного календарного месяца.

Об этом сообщает ГНС в Днепропетровской области.

Также освобождаются от уплаты единого налога и в случае болезни, если она длится 30 и более календарных дней.

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Как воспользоваться? Чтобы воспользоваться правом на отпуск, плательщикам необходимо подать в орган налоговой службы по месту регистрации заявление в произвольной форме с информацией о периоде запланированного отпуска или сроках потери трудоспособности с обязательным приложением копии листка нетрудоспособности.

Сроки. Чтобы избежать нарушения срока по уплате авансовых платежей, специалисты рекомендуют подавать заявление относительно периода ежегодного отпуска до начала отпуска. А заявление о сроке потери трудоспособности целесообразно подавать сразу после окончания больничного.

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Отметим, что за этот период предприниматели не освобождаются от уплаты единого социального взноса, который необходимо оплатить в размере не меньше минимального страхового платежа, то есть 1320 грн, а также если во время отпуска или больничного предприниматель получает доход, то за такой период ему придется уплатить единый налог, поскольку получение средств является подтверждением ведения деятельности.

По материалам Finance.UA
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