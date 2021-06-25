Надо ли ФЛП уплачивать единый налог во время отпуска

Плательщики единого налога первой и второй групп, не использующие труд наемных лиц, освобождаются от уплаты единого налога на время отпуска, один раз в год, в течение одного календарного месяца.
Об этом сообщает ГНС в Днепропетровской области.
Также освобождаются от уплаты единого налога и в случае болезни, если она длится 30 и более календарных дней.
Кстати, об изменениях в налоговом законодательстве мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важные новости для вашего кошелька! 🤫
Как воспользоваться? Чтобы воспользоваться правом на отпуск, плательщикам необходимо подать в орган налоговой службы по месту регистрации заявление в произвольной форме с информацией о периоде запланированного отпуска или сроках потери трудоспособности с обязательным приложением копии листка нетрудоспособности.
Сроки. Чтобы избежать нарушения срока по уплате авансовых платежей, специалисты рекомендуют подавать заявление относительно периода ежегодного отпуска до начала отпуска. А заявление о сроке потери трудоспособности целесообразно подавать сразу после окончания больничного.
Читайте также: ТОП-7 отраслей, в которых украинцы активно открывают ФЛП
Отметим, что за этот период предприниматели не освобождаются от уплаты единого социального взноса, который необходимо оплатить в размере не меньше минимального страхового платежа, то есть 1320 грн, а также если во время отпуска или больничного предприниматель получает доход, то за такой период ему придется уплатить единый налог, поскольку получение средств является подтверждением ведения деятельности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
78% молодежи не хочет работать по специальности - опросВчера, 14:56 - 1213 6
В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две третиВчера, 05:48 - 1243 5
МВД насчитало более 50 миллионов украинцев, которые воспользовались безвизомВчера, 15:40 - 470 4
Рынок офисной недвижимости не смог восстановиться после кризисаВчера, 13:46 - 637 2
Во время поездки потеряли загранпаспорт: как действоватьВчера, 10:26 - 1305 2
В НБУ ожидают незначительного повышения депозитных ставокВчера, 12:18 - 2382 1
Во время поездки потеряли загранпаспорт: как действоватьВчера, 10:26 - 1305 2
78% молодежи не хочет работать по специальности - опросВчера, 14:56 - 1213 6
После запуска рынка земли ожидаются сильные ценовые колебания - экспертВчера, 11:02 - 1010 1
Великобритания выведет все бумажные банкноты через год3 ч. назад - 768
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)25.06.2021, 11:10 - 422
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысяч24.06.2021, 14:10 - 264 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 732
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1522 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1437 10