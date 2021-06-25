Google Play Store снизил комиссию до 15%, но с определенным условием

В марте 2021 года Google объявила, что снизит комиссию для разработчиков магазина приложений Google Play Store до 15%, которые получают менее $ 1 млн годового дохода.
Сейчас корпорация начала уведомлять разработчиков о том, что они могут зарегистрироваться и платить комиссию по 15% уже с 1 июля.
Если вы разработчик, вы можете перейти на страницу Play Console и создать учетную запись. Эта учетная запись будет использоваться для связывания ассоциированных учетных записей разработчиков. То есть, чтобы Google мог убедиться, что вы имеете право на 15% комиссию. Кроме того, разработчикам также необходимо настроить платежный профиль и согласиться с условиями обслуживания.
Любой из разработчиков в Apple App Store, которые заработали менее 1 миллиона долларов в год, будет иметь право на 15% комиссию. Но как только этот порог будет превышен, комиссия в 30% снова вступит в силу. И разработчики не смогут претендовать на пониженную комиссию в следующем году.
С другой стороны, Google Play Store дает каждому разработчику возможность платить 15% комиссию за первый миллион долларов, который был заработан каждый год. Но после этого применяется стандартная ставка. То есть, если разработчик зарабатывает $ 3 млн в год, он будет платить 15% комиссионных с первого миллиона. А затем 30% от дополнительных $ 2 млн.
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