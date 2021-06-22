Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиастроения

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение, принятое Советом нацбезопасности и обороны 4 июня по развитию авиастроительной отрасли.

Об этом говорится в Указе №268/2021, опубликованном на сайте Офиса президента.

Так, СНБО поручил Кабмину актуализировать в течение месяца Стратегию возрождения отечественного авиастроения до 2030 года, а также утвердить Государственную целевую научно-техническую программу развития авиапромышленности на 2021-2030 годы.

Кроме того правительству поручено принять план антикризисных мер по Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию, проработать возможности реализации долгосрочных проектов “Воздушный старт” и “Национальный авиаперевозчик”.

Также правительство должно проработать механизмы стимулирования эксплуатантов самолетов типа Ан (лизинг, компенсация ставки НБУ по кредитам и т.д.).

Последней задачей к правительству является ускорение внедрения модели корпоративного управления путем акционирования государственных предприятий авиастроительной отрасли.

Минобороны СНБО поручил проработать вопрос включения в Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники задач по обновлению авиапарка, в том числе боевых самолетов, вертолетов, многоцелевых беспилотных авиационных комплексов, военно-транспортных самолетов Ан-74 и Ан-178.

Министерству иностранных дел совместно с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности поручили обеспечить продвижение продукции отечественной авиастроительной отрасли на внешние рынки, а также поиск потенциальных партнеров с целью интеграции Украины в мировую авиационную промышленность.

Минстратегпром вместе с Национальной академией наук будут принимать меры по импортозамещению авиапродукции, в частности – подшипников специального назначения, электронных компонентов.

Также им поручено проработать создание национальных структур сертификации и экспертных структур по выявлению контрафактной продукции, определение соответствия и взаимозаменяемости комплектующих изделий и материалов критического импорта.