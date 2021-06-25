Орошение земель увеличит ВВП страны почти на ₴8,8 миллиарда - Счетная палата

Обеспечение полива всей площади орошаемых земель позволило бы увеличить объемы производства сельхозпродукции и ВВП страны более чем на 0,2%, или почти на 8,8 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности выполнения мероприятий Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

“Ненадлежащие развитие мелиорации земель и улучшение экологического состояния орошаемых и осушенных угодий, а также управление водными ресурсами обусловливают рост дефицита сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке, возникновение импортозависимости, потерю позиций на внешних аграрных рынках. Как следствие – снижение уровня ВВП страны и угроза продовольственной безопасности государства”, – отмечают аудиторы.

В Счетной палате сообщили, что в течение 2013−2020 годов на обеспечение развития мелиорации земель и улучшение экологического состояния орошаемых и осушенных угодий за счет всех источников финансирования потратили более 23 млрд грн. Обеспечено получение урожаев сельскохозяйственных культур на площади 23,9 тыс. га, или в среднем 3 тыс. га ежегодно − 98,4%.

В то же время, отметили аудиторы, реконструкция инженерной инфраструктуры оросительных систем выполнена лишь на 13% плановой площади, построены и реконструированы системы капельного орошения на площади – 43,1%, приобретено 12% поливной техники, проведена реконструкция инженерной инфраструктуры осушительных систем на 27% площади, защищено 23,4% сельских населенных пунктов, проведено 61,2% измерений показателей качества воды.

В то же время не выполнялись мероприятия по разработке 8 планов управления речными бассейнами и водными ресурсами, отметили в профильном ведомстве.

В частности аудит установил, что необходимое количество дождевальных машин для обслуживания оросительных земель в южном регионе обеспечено лишь на 43,4%. Работает только 46,9% имеющихся насосных станций, которые изношены на 84%. К тому же ненадлежащее состояние мелиоративных систем и отсутствие надлежащих условий их эксплуатации усиливают риски хищения их элементов. Только за 2017-2020 гг. убытки составили 31,7 млн грн.

По оценке ученых Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины, во всех регионах Украины стремительно растет дефицит климатического водного баланса. Территории со значительным дефицитом природного влагообеспечения (сухая и очень сухая зоны) с 1991 по 2015 годы увеличились на 7% и охватывают в целом более 29,5% площадей Украины. Существует высокая вероятность увеличения в Украине площадей пашни с недостаточным уровнем увлажнения до 20,6 млн га (67%).

Для обеспечения бездефицитного годового водного баланса постоянного орошения при выращивании полевых культур требуют 18,7 млн га (60%) пахотных земель Украины, а 4,8 млн га (15%) − периодического.