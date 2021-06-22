0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

ГФС за полгода изъяла из незаконного оборота подакцизных товаров на 2,1 миллиарда

ГФС за полгода изъяла из незаконного оборота подакцизных товаров на 2,1 миллиарда

Государственная фискальная служба с начала 2021 года изъяла из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.

Он подчеркнул, что существование теневого рынка как явления – это угроза экономической безопасности государства, и привел основные результаты ГФС по противодействию незаконному производству и обороту подакцизных товаров в Украине.

Так, по словам главы ГФС, с начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,3 млрд грн). В частности, из них изъято:

  • спирта на сумму 351 млн грн (191 тыс. дал), что на 99 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (252 млн грн);
  • ликеро-водочных изделий на сумму 105 млн гривен (50 тыс. дал);
  • табачных изделий на сумму 435 млн гривен (13,3 млн пачек);
  • горюче-смазочных материалов на сумму 1,1 млрд грн, что на 820 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (311 млн грн).

По данным Мельника, за этот период пресечена деятельность 6 незаконных производств спирта; 51 незаконное производство ликеро-водочных изделий; 10 незаконных производств табачных изделий, что на 7 больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 – 3); 11 незаконных производств горюче-смазочных материалов, что на 3 больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 – 8).


Инфографика: ГФС

Кроме того, на основании судебных решений заблокирован 121 интернет-ресурс, на которых осуществлялась незаконная реализация подакцизных товаров.

Изъято 3,2 млн марок акцизного налога с признаками подделки.

Мельник подчеркнул, что, несмотря на то, что ГФС находится в процессе ликвидации, “борьба с теневым рынком подакцизных товаров имеет постоянный и непрерывный характер. Уменьшение объемов оборота контрафактной продукции помогает легальному бизнесу увеличивать свою долю присутствия на рынке, что в свою очередь увеличивает поступление налогов в бюджет”.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.