ГФС за полгода изъяла из незаконного оборота подакцизных товаров на 2,1 миллиарда

Государственная фискальная служба с начала 2021 года изъяла из незаконного оборота подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник в Facebook.
Он подчеркнул, что существование теневого рынка как явления – это угроза экономической безопасности государства, и привел основные результаты ГФС по противодействию незаконному производству и обороту подакцизных товаров в Украине.
Так, по словам главы ГФС, с начала 2021 года из незаконного оборота изъято подакцизных товаров на сумму почти 2,1 млрд грн, что на 764 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,3 млрд грн). В частности, из них изъято:
По данным Мельника, за этот период пресечена деятельность 6 незаконных производств спирта; 51 незаконное производство ликеро-водочных изделий; 10 незаконных производств табачных изделий, что на 7 больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 – 3); 11 незаконных производств горюче-смазочных материалов, что на 3 больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 – 8).
Инфографика: ГФС
Кроме того, на основании судебных решений заблокирован 121 интернет-ресурс, на которых осуществлялась незаконная реализация подакцизных товаров.
Изъято 3,2 млн марок акцизного налога с признаками подделки.
Мельник подчеркнул, что, несмотря на то, что ГФС находится в процессе ликвидации, “борьба с теневым рынком подакцизных товаров имеет постоянный и непрерывный характер. Уменьшение объемов оборота контрафактной продукции помогает легальному бизнесу увеличивать свою долю присутствия на рынке, что в свою очередь увеличивает поступление налогов в бюджет”.
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