На автобане Киев-Борисполь установят систему «взвешивания в движении»

Во время ремонта трассы международного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке между Киевом и Борисполем применяется ряд инновационных решений, среди которых система «взвешивание в движении». Она будет установлена с обеих сторон трассы, чтобы обезопасить дорогу, которую считают первым украинским автобаном, от преждевременных разрушений из-за перегруженных крупногабаритных автомобилей.

Об этом сообщается на странице программы президента «Большая стройка» в Facebook.

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Отмечается, что система взвешивания в движении (Weight-in-Motion (WiM)) является эффективным инструментом для борьбы с перегруженным крупногабаритным транспортом. Она фиксирует без остановки движения вес, скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Вся полученная информация передается в базу данных полиции.



Фото: facebook.com/velyke.bud

Также при ремонте трассы впервые было проведено цифровое сканирование дорожного полотна с помощью сканера Trimble MX2.

Полученная 3D модель дороги позволила качественно спланировать проведение фрезерования изношенного покрытия и устройство нового полотна.

Дорога после ремонта будет обслуживаться с помощью автоматизированной интеллектуальной системы, которая будет анализировать большой набор данных, начиная от температуры дорожного покрытия, заканчивая наличием пробок в направлении движения и рекомендациями по скоростному режиму.

Вся эта информация будет выводиться на мониторы, расположенные вдоль трассы.



Фото: facebook.com/velyke.bud

Общая протяженность участка от метро «Бориспольская» до въезда в город Борисполь составляет 17 км. Сейчас по всей ширине правой части дороги уже ведется фрезерование покрытия.

Для ускорения ремонта на объекте круглосуточно будут работать шесть асфальтоукладчиков и перегружателей VÖGELE PowerFeeder MT 3000−2.

На трассе будут также отремонтированы два путепровода и подземные пешеходные переходы. Откосы насыпи и обочины укрепят посевом многолетних трав, будет установлено новое барьерное ограждение, опоры освещения, светильники и метеостанции. Путепроводы будут оснащены декоративной подсветкой.

Ремонт участка, после которого дорога будет соответствовать стандартам европейских автобанов, планируется завершить уже в августе.