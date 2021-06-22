В Евросоюзе предлагают ввести право на отдых после онлайн-работы

Еще в начале этого года в Европе предложили создать закон, который дает людям право на отдых после работы онлайн. Об этом передает CNBC.

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Имеется в виду, что сотрудники не смогут беспокоить других работников в нерабочее время. Нельзя будет отправлять рабочие письма, проводить митинги или даже писать в мессенджеры в свободное время.

Идея создать такой закон появилась еще в начале пандемии. Из-за карантинных ограничений многие компании по всему миру стали работать удаленно, что порой приводило к выгоранию работников. Сотрудники могли работать чуть ли не круглосуточно, что существенно влияло на самочувствие многих людей.

В Евросоюзе надеются, что единые нормы помогут урегулировать баланс жизни и работы в жизни многих людей.

Однако некоторые эксперты отмечают, что будет трудно подобрать правила, которые будут подходить под все компании или учреждения. По мнению основательницы британского кадрового агентства Futureheads Бе Калер Пилигрим, необходимо учитывать рабочие возможности каждого человека — лимит усталости и эмоциональное состояние.