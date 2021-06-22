В Евросоюзе предлагают ввести право на отдых после онлайн-работы

Еще в начале этого года в Европе предложили создать закон, который дает людям право на отдых после работы онлайн. Об этом передает CNBC.
Кстати, об интересных инициативах и финансовых новшествах в других странах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Имеется в виду, что сотрудники не смогут беспокоить других работников в нерабочее время. Нельзя будет отправлять рабочие письма, проводить митинги или даже писать в мессенджеры в свободное время.
Идея создать такой закон появилась еще в начале пандемии. Из-за карантинных ограничений многие компании по всему миру стали работать удаленно, что порой приводило к выгоранию работников. Сотрудники могли работать чуть ли не круглосуточно, что существенно влияло на самочувствие многих людей.
В Евросоюзе надеются, что единые нормы помогут урегулировать баланс жизни и работы в жизни многих людей.
Однако некоторые эксперты отмечают, что будет трудно подобрать правила, которые будут подходить под все компании или учреждения. По мнению основательницы британского кадрового агентства Futureheads Бе Калер Пилигрим, необходимо учитывать рабочие возможности каждого человека — лимит усталости и эмоциональное состояние.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Для строительства украинского космодрома необходимо 4,8 млрд грн, – глава ГоскосмосаВчера, 00:15 - 1451 12
«Большая стройка» дала около 200 тысяч рабочих мест - ПрезидентВчера, 12:30 - 404 9
В Украине стало больше безработныхВчера, 08:00 - 846 6
«Киеватодор» хочет потратить 741 млн гривен на ремонт на улице КрещатикВчера, 16:48 - 134 2
МФК предоставила Запорожью 35 млн евро на платформу «умный город»Вчера, 19:25 - 140 2
Приложение «Дія» обновилиВчера, 08:14 - 3472
Украинские авиакомпании SkyUp, Bees Airline и Windrose получили разрешения на новые рейсыВчера, 08:30 - 1893
Обвал на мировых фондовых рынках. В Нацбанке рассказали, какие последствия для УкраиныВчера, 19:00 - 1776
В Минюсте объяснили детали автоматизированного ареста средствВчера, 14:00 - 1191
В JPMorgan прогнозируют падение BitcoinВчера, 11:44 - 1116
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)Вчера, 11:10 - 238
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысячПозавчера, 14:10 - 172 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 607
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1329 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1291 10