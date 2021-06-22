0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 366 0

Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грн

Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грн

В Чехии взлетело количество вакансий для украинских заробитчан. Самые большие зарплаты предлагают врачам. Так, офтальмолог может претендовать на доход в размере до 130 тыс. грн в месяц.

Это следует из данных портала work.ua. Врач должен проводить обследование состояния глаз, устанавливать диагноз.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем новости для тех, кто хочет найти работу как в Украине, так и за границей. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!

«Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и безопасности», — говорится в объявлении о вакансии.

Разнорабочий на завод пива может зарабатывать в Чехии до 78 тыс. грн в месяц. Обязанность: наклеивать этикетки на бутылки и упаковывать их. Работать придется 8−12 часов в день с одним выходным в неделю.

Читайте также: В каких странах хотят работать украинцы

Рабочий на завод чипсов может претендовать на зарплату в размере до 77 тыс. грн. Трудоустроить готовы мужчин или женщин в возрасте от 19 до 60 лет. Заработная плата — от 9,5 долларов в час, шестидневная рабочая неделя. Ежедневно придется работать до 14 часов.

«Все, что свыше восьми часов в сутки, оплачивается в размере 125% ставки. В субботу платят 150% от ставки», — говорится в объявлении.

Отметим, в среднем число вакансий для украинцев в Чехии и Польше увеличилось на треть. Чаще всего украинских трудовых мигрантов зовут на низкоквалифицированные вакансии. При этом работать придется всего с одним выходным в неделю и по 12−16 часов в сутки.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.