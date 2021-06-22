Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грн

В Чехии взлетело количество вакансий для украинских заробитчан. Самые большие зарплаты предлагают врачам. Так, офтальмолог может претендовать на доход в размере до 130 тыс. грн в месяц.
Это следует из данных портала work.ua. Врач должен проводить обследование состояния глаз, устанавливать диагноз.
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«Назначение лечения пациентам с заболеваниями и/или состояниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты, контроль его эффективности и безопасности», — говорится в объявлении о вакансии.
Разнорабочий на завод пива может зарабатывать в Чехии до 78 тыс. грн в месяц. Обязанность: наклеивать этикетки на бутылки и упаковывать их. Работать придется 8−12 часов в день с одним выходным в неделю.
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Рабочий на завод чипсов может претендовать на зарплату в размере до 77 тыс. грн. Трудоустроить готовы мужчин или женщин в возрасте от 19 до 60 лет. Заработная плата — от 9,5 долларов в час, шестидневная рабочая неделя. Ежедневно придется работать до 14 часов.
«Все, что свыше восьми часов в сутки, оплачивается в размере 125% ставки. В субботу платят 150% от ставки», — говорится в объявлении.
Отметим, в среднем число вакансий для украинцев в Чехии и Польше увеличилось на треть. Чаще всего украинских трудовых мигрантов зовут на низкоквалифицированные вакансии. При этом работать придется всего с одним выходным в неделю и по 12−16 часов в сутки.
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