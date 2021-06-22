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Глава Минагрополитики посоветовал украинцам не продавать землю

Глава Минагрополитики посоветовал украинцам не продавать землю

Министр аграрной политики Роман Лещенко советует украинским гражданам не продавать свою землю, поскольку она является самым большим «банковским депозитом» и ценностью.

Об этом он заявил в эфире программы «Ток-шоу № 1» на телеканале «Украина 24».

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«Ни в коем случае не продавайте свою землю, это самая большая ценность, которая у вас есть, это самый большой банковский депозит», — заявил министр.

Лещенко также призвал не верить манипуляциям, которые распространяются в стране, что кто-то якобы может отобрать землю или ее выкупят иностранные банки.

«Мы поставили ограничения в отношении иностранных банков, открыли все реестры, все данные. И общество увидит, кто платит налоги, кто владелец земли», — отметил он.

Глава Минагрополитики убежден: как только украинцы увидят, кто на самом деле является выгодоприобретателем, то все вопросы отпадут.

«Отдельный вопрос о слое земли, который „планируется вывозить в вагонах в Китай или арабские страны“. Мы прописали в законе отдельные нормы о сертифицированных подрядчиках, системе контроля», — отметил министр.

Еще одни манипуляции, по его словам, касаются иностранцев.

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«Манипуляция, что с 1 июля иностранцы будут допущены. Люди, не верьте в эти фейки, никаких иностранцев нет, мы четко прописали, что допуск иностранцев только через всеукраинский референдум», — рассказал Лещенко.

Он добавил, что с 1 июля «небо не упадет» и ничего глобально не изменится — просто у украинцев появится право собственности на землю.

По материалам Сегодня
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