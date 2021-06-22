Глава Минагрополитики посоветовал украинцам не продавать землю

Министр аграрной политики Роман Лещенко советует украинским гражданам не продавать свою землю, поскольку она является самым большим «банковским депозитом» и ценностью.
Об этом он заявил в эфире программы «Ток-шоу № 1» на телеканале «Украина 24».
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«Ни в коем случае не продавайте свою землю, это самая большая ценность, которая у вас есть, это самый большой банковский депозит», — заявил министр.
Лещенко также призвал не верить манипуляциям, которые распространяются в стране, что кто-то якобы может отобрать землю или ее выкупят иностранные банки.
«Мы поставили ограничения в отношении иностранных банков, открыли все реестры, все данные. И общество увидит, кто платит налоги, кто владелец земли», — отметил он.
Глава Минагрополитики убежден: как только украинцы увидят, кто на самом деле является выгодоприобретателем, то все вопросы отпадут.
«Отдельный вопрос о слое земли, который „планируется вывозить в вагонах в Китай или арабские страны“. Мы прописали в законе отдельные нормы о сертифицированных подрядчиках, системе контроля», — отметил министр.
Еще одни манипуляции, по его словам, касаются иностранцев.
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«Манипуляция, что с 1 июля иностранцы будут допущены. Люди, не верьте в эти фейки, никаких иностранцев нет, мы четко прописали, что допуск иностранцев только через всеукраинский референдум», — рассказал Лещенко.
Он добавил, что с 1 июля «небо не упадет» и ничего глобально не изменится — просто у украинцев появится право собственности на землю.
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