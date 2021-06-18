В Офисе президента сделали прогноз по новому траншу МВФ

Украина имеет высокие шансы на получение очередного транша МВФ — Киеву удалось достигнуть существенного прогресса в переговорах с Фондом.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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Офис президента, Кабмин и МВФ продолжают излучать оптимизм, несмотря на то, что кредитная программа stand by (по ней Украина могла получить 5 млрд долларов) поставлена на паузу.

Первый и пока что последний кредит в рамках stand by в размере 2,1 млрд долларов Украина получила летом 2020-го. До конца года планировалось поступление еще двух траншей по 700 миллионов. Киев их не дождался, так как у Фонда возникли претензии по поводу коррупции, судебной реформы и независимости НБУ. В феврале 2021 по окончании работы очередной миссии МВФ стало понятно, что денег в ближайшее время мы не получим.

В Офисе президента заверили, что власти смогли проделать работу над ошибками, и теперь рассчитывают на возобновление кредитной программы.

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«Шансы на получение транша оцениваю как высокие. Условно говоря, более 50%, что транш дадут. Такой прогноз, в том числе, основывается на прогрессе, которого удалось достичь в переговорах с Фондом. По всем трем веткам (НБУ, Минфин, судебная и антикоррупционная система) имеются результаты. Сделаны шаги на дальнейшее укрепление независимости Нацбанка. По Минфину идут технические консультации о параметрах предстоящего бюджета. В вопросах судебной реформы и антикоррупционной политики — тут мяч на стороне парламента, который должен проголосовать ряд необходимых законопроектов», — отметил в комментарии «Апострофу» советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

В МВФ видят прогресс, но будут ли деньги, пока не говорят.

«Мы продолжаем находиться, я бы сказал, в тесном взаимодействии с украинскими властями относительно прогресса в направлении завершения этого первого обзора (программы МВФ — „Апостроф“). Это значит, что мы ведем дискуссии об имплементации политического курса и реформ по этой программе», — заявил на днях директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.