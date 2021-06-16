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У Зеленского рассказали о перспективах сотрудничества с МВФ

У Зеленского рассказали о перспективах сотрудничества с МВФ

Украина не откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в программе «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24».

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«Украина, даже если не проходит через кризис, продолжает сотрудничество с МВФ. Поэтому сказать, что мы откажемся от сотрудничества, значит совсем ничего, потому что мы будем продолжать быть акционерами МВФ. Мы являемся полноправным членом МВФ. И долговая политик, а и сотрудничество с МВФ, и возможности выхода на внешние рынки заимствования капитала в Украине не воспринимаются как сугубо экономическая тематика, она поднимается на знамена всех политических партий, которые на этом пытаются заработать дополнительный политический капитал», — сказал он.

Устенко объяснил, как могут складываться отношения с МВФ.

«Что касается возможности отказа от сотрудничества с МВФ, я думаю, что в первую очередь имеется в виду, что мы не будем в программе сотрудничества с МВФ в активном финансировании. Это вполне возможно. Но мы должны понимать, что в этом случае мы должны не иметь дефицита госбюджета, а еще лучше — находиться в зоне профицита. Или мы будем думать, что есть какие-то альтернативные источники покрытия этого дефицита», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш. Требования касаются НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия.
  • В Министерстве финансов Украины ожидают поступления траншей по программе Международного валютного фонда, однако могут пройти период пиковых выплат по госдолгу и без кредита.
  • Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попробовать отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023−2024 годов.
По материалам Украина 24
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