У Зеленского рассказали о перспективах сотрудничества с МВФ

Украина не откажется от сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в программе «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24».
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«Украина, даже если не проходит через кризис, продолжает сотрудничество с МВФ. Поэтому сказать, что мы откажемся от сотрудничества, значит совсем ничего, потому что мы будем продолжать быть акционерами МВФ. Мы являемся полноправным членом МВФ. И долговая политик, а и сотрудничество с МВФ, и возможности выхода на внешние рынки заимствования капитала в Украине не воспринимаются как сугубо экономическая тематика, она поднимается на знамена всех политических партий, которые на этом пытаются заработать дополнительный политический капитал», — сказал он.
Устенко объяснил, как могут складываться отношения с МВФ.
«Что касается возможности отказа от сотрудничества с МВФ, я думаю, что в первую очередь имеется в виду, что мы не будем в программе сотрудничества с МВФ в активном финансировании. Это вполне возможно. Но мы должны понимать, что в этом случае мы должны не иметь дефицита госбюджета, а еще лучше — находиться в зоне профицита. Или мы будем думать, что есть какие-то альтернативные источники покрытия этого дефицита», — сказал он.
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