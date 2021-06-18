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Очередная генерирующая компания подала на «Укрэнерго» в суд

Очередная генерирующая компания подала на «Укрэнерго» в суд

ЧАО «Укргидроэнерго» обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском к «НЭК «Укрэнерго» о взыскании 5,3 млн грн за услуги по урегулированию небалансов. Суд открыл производство по делу.

Об этом сообщает агентство ExPro, ссылаясь на текст соответствующего постановления от 16 июня. Документ опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, ряд генерирующих компаний подали судебные иски против НЭК «Укрэнерго» с требованием погасить задолженность, сложившуюся перед компаниями за услуги на балансирующем рынке в течение 2019-2021 гг.

На сегодня долг «Укрэнерго» перед сторонами, ответственными за баланс, составляет 5,9 млрд грн, а перед поставщиками услуг по балансировке – 7,2 млрд грн.

Суммарно задолженность составляет более 13 млрд.

Ранее в КП «Киевтеплоэнерго», которому также задолжало «Укрэнерго», пожаловались, что производители электроэнергии не могут предоставлять услуги из-за «кассового разрыва», вызванного долгами системного оператора на балансирующем рынке.

Там сообщили, что долг «Укрэнерго» перед КП составляет около 1 млрд грн.

По данным компании, это вызвало в КП «кассовый разрыв», что не позволяет ей, как и всем производителям электроэнергии, закупать топливо, проводить ремонтные работы и привело к ограничению своих услуг.

По материалам Главком
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