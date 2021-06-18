В Европе возросла потребность в российском газе — Bloomberg

В Европе очень быстрыми темпами растет потребность в российском газе на фоне сокращения собственных европейских запасов.
Об этом со ссылкой на выводы ряда экспертов и собственные источники сообщает Bloomberg.
Организация Gas Infrastructure Europe предоставила изданию свои данные, согласно которым европейские запасы газа в июне 2021 года оказались на 25% ниже показателей, которые традиционно считаются нормальными для этого времени года.
Специалисты американского банка Citigroup считают, что к началу отопительного сезона в Европе запасы в газохранилищах окажутся на самом низком уровне за последние пять лет из-за того, что большая часть поставок газа идет в страны Азии для обеспечения потребностей Китая и Индии, а поставки газа из стран Северной Европы упали едва ли не до исторического минимума.
«Снижение напряженности на европейском рынке, который и без того столкнулся с наиболее высокими ценами с 2008 года, может таким образом зависеть от Северного потока-2 – трубопровода, соединяющего Россию и Германию, и в строительстве которого наблюдаются задержки, вызванные санкциями США», – сказано в материале.
При этом вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо рассказал изданию, что в Европе рассчитывают на скорейший запуск Россией СП-2 и усиление газового транзита через территорию Украины. Иначе не миновать отключений от теплоснабжения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 2185 19
Украина столкнется с дефицитом собственной электроэнергии уже в 2025 году — НКРЭКУ11 ч. назад - 1139 16
Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть9 ч. назад - 1207 12
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ5 ч. назад - 6045 8
Ни одно учреждение не сможет требовать бумажную справку уже в этом году - ШмыгальВчера, 15:32 - 753 8
ПриватБанк повысил комиссию за оплату услуг через Приват24 - СМИ5 ч. назад - 6045 8
Еще одна страна хочет признать Bitcoin законным платежным средствомВчера, 17:23 - 2185 19
В НБУ назвали причины роста цен на недвижимость7 ч. назад - 1729 3
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в Украине до конца годаВчера, 21:00 - 1716
Обязанности вкладчика банка8 ч. назад - 1581 4
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)Вчера, 12:10 - 325
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1059 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1131 10
Маск представил сверхбыструю Tesla Model S Plaid с тремя мощными двигателями (фото, видео)11.06.2021, 12:10 - 1190
«Квантовый интернет» на 600 километров: Toshiba установила новый рекорд10.06.2021, 12:10 - 1543