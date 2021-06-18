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В Европе возросла потребность в российском газе — Bloomberg

В Европе возросла потребность в российском газе — Bloomberg

В Европе очень быстрыми темпами растет потребность в российском газе на фоне сокращения собственных европейских запасов.

Об этом со ссылкой на выводы ряда экспертов и собственные источники сообщает Bloomberg.

Организация Gas Infrastructure Europe предоставила изданию свои данные, согласно которым европейские запасы газа в июне 2021 года оказались на 25% ниже показателей, которые традиционно считаются нормальными для этого времени года.

Специалисты американского банка Citigroup считают, что к началу отопительного сезона в Европе запасы в газохранилищах окажутся на самом низком уровне за последние пять лет из-за того, что большая часть поставок газа идет в страны Азии для обеспечения потребностей Китая и Индии, а поставки газа из стран Северной Европы упали едва ли не до исторического минимума.

«Снижение напряженности на европейском рынке, который и без того столкнулся с наиболее высокими ценами с 2008 года, может таким образом зависеть от Северного потока-2 – трубопровода, соединяющего Россию и Германию, и в строительстве которого наблюдаются задержки, вызванные санкциями США», – сказано в материале.

При этом вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо рассказал изданию, что в Европе рассчитывают на скорейший запуск Россией СП-2 и усиление газового транзита через территорию Украины. Иначе не миновать отключений от теплоснабжения.

По материалам Слово и Дело
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