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Совет НБУ согласовал увольнение Сологуба с должности заместителя главы

Совет Национального банка согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя главы в связи с истечением срока его полномочий 10 июля 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение Совет Национального банка принял во время заседания 23 июня 2021 года по представлению главы Национального банка Кирилла Шевченко.

Последним днем срока полномочий Дмитрия Сологуба в должности заместителя главы будет 12 июля 2021 года (поскольку 10 июля 2021 года — выходной день).


Фото: НБУ

«Сейчас Сологуб отвечает за работу блока „Монетарная стабильность“, в который входят Департаменты монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, финансовой стабильности, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управления европейской интеграции и международных программ», — отмечают в сообщении.

При этом для того чтобы обеспечить непрерывность процессов центробанка, Сологуб останется на посту до нового назначения и сможет полноценно выполнять все возложенные на него полномочия.

Сейчас НБУ определяется с подбором кандидатуры на эту должность.

Справка Finance.ua:

  • Дмитрий Сологуб является заместителем главы Национального банка с марта 2015 года.
  • В 2020 году Совет Национального банка объявил выговор и недоверие первым заместителям главы НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора — Якова Смолия, уволенного в августе.
  • В декабре 2020 года Дмитрий Сологуб обратился в суд с иском к НБУ о признании незаконными и отмене решений о применении к нему Советом Национального банка дисциплинарных взысканий.
  • Печерский районный суд Киева признал, что выговор, который Совет НБУ вынес заместителю главы регулятора Дмитрию Сологубу, законен.
По материалам Finance.UA
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