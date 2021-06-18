Совет НБУ согласовал увольнение Сологуба с должности заместителя главы

Совет Национального банка согласовал увольнение Дмитрия Сологуба с должности заместителя главы в связи с истечением срока его полномочий 10 июля 2021 года.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Соответствующее решение Совет Национального банка принял во время заседания 23 июня 2021 года по представлению главы Национального банка Кирилла Шевченко.
Последним днем срока полномочий Дмитрия Сологуба в должности заместителя главы будет 12 июля 2021 года (поскольку 10 июля 2021 года — выходной день).
Фото: НБУ
«Сейчас Сологуб отвечает за работу блока „Монетарная стабильность“, в который входят Департаменты монетарной политики и экономического анализа, статистики и отчетности, финансовой стабильности, методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управления европейской интеграции и международных программ», — отмечают в сообщении.
При этом для того чтобы обеспечить непрерывность процессов центробанка, Сологуб останется на посту до нового назначения и сможет полноценно выполнять все возложенные на него полномочия.
Сейчас НБУ определяется с подбором кандидатуры на эту должность.
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