Представлен новый Dacia Duster 2022 с запасом хода до 1235 км (фото)

Dacia Duster 2022 стал первым автомобилем производителя, который получил светодиодные передние поворотники. В Европе продажи обновленного бюджетного кроссовера стартуют в сентябре 2021 года, который заметно изменился как снаружи, так и в плане технической части.

Новый цвет кузова получил название Arizona Orange, дневные ходовые огни стали Y-образными, как у Logan и Sandero третьего поколения. Более того, Dacia Duster 2022 стал первым автомобилем производителя, который получил светодиодные передние поворотники. Номерной знак тоже освещается светодиодами. Изменились радиаторная решётка, задний спойлер, фонари и колёса.

Dacia Duster 2022 оснащён мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, присутствует поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Подголовники передних кресел были заменены на более удобные, добавлен широкий подлокотник, также есть два USB-разъёма.

Покупателям будут доступны такие опции, как система мониторинга слепых зон, которая работает на скорости от 30 до 140 км/ч, парковочный ассистент с ультразвуковыми датчиками и камерой, система помощи при трогании на подъёме и система камер кругового обзора.

Dacia Duster 2022 получил 150-сильный бензиновый двигатель с совершенно новой шестиступенчатой роботизированной коробкой передач EDC (Efficient Dual Clutch) с двойным сцеплением. Также будут доступны переднеприводные и полноприводные версии с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Особый интерес вызывает версия Dacia Duster 2022 с заводским ГБО, которая при полной заправке бензином и газом может проехать до 1235 км.