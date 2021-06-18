За систематическое получение платы за товары на карту можно получить штраф — ГНС

Государственная налоговая служба Украины констатирует увеличение случаев приема оплаты продавцами товаров (услуг) на карточные счета физических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В основном продавцы, использующие указанную схему продажи, не зарегистрированы в качестве субъектов хозяйствования в установленном порядке.

Такие расчеты производятся с грубыми нарушениями налогового законодательства, продавцы получают неучтенные доходы, не платят определенные налоги, сборы и обязательные платежи.

В дальнейшем полученные средства вероятно используются на приобретение контрафактных товаров, выплаты заработных плат “в конвертах” и т.д. Такое явление негативно влияет на состояние наполнения государственного бюджета.

Кроме этого, покупатель рискует приобрести товар сомнительного качества без возможности его возврата и защиты своих прав, ведь расчетный документ в подтверждение оплаты не выдается.

Следует отметить, что систематическое получение средств на карточный счет физического лица за товары (услуги) имеет все признаки хозяйственной деятельности, подлежащей обязательной государственной регистрации.

Размер штрафа. За ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации предусмотрена административная ответственность – штраф в размере до 85 тыс. гривен с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения такого административного правонарушения.

В случае получения предложений от продавцов оплатить товары (услуги) на карточный счет физического лица просим информировать налоговые органы для принятия соответствующих мер в пределах определенной законодательством компетенции.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.