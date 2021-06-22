Больше продуктивности и овертаймов: как украинские айтишники пережили карантин

В целом украинское ІТ неплохо приспособилось к новым условиям. Большинство ІТ-специалистов работают из дома и в основном довольны этим. Однако среди проблем остаются овертаймы, недостаток коммуникации, а также уменьшение физической активности из-за карантина.
Об этом свидетельствует большой опрос ІТ-специалистов относительно жизни в условиях пандемии, карантина и периодических локдаунов, проводившийся в июне 2021 экспертами портала dou.ua. В опросе приняли участие 5548 айтишников, которые живут и работают в Украине.
Работа на карантине. Большинство опрошенных ІТ-специалистов на ремоуте:
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На удаленном формате в основном технические специалисты (среди QA таких 80%, из числа аналитиков и специалистов по Big Data — 79%, среди разработчиков — 71%) и менеджмент проектов (73%). Топ-менеджеры, специалисты по HR, маркетингу и продажам, дизайнеры, системные администраторы и поддержка пользователей чаще работают в офисе.
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Большинство ІТ-специалистов хотят иметь возможность работать как дома, так и в офисе (61%). Только 34% специалистов, которые сейчас преимущественно или частично работают из дома, хотели бы полностью перейти на удаленный формат. Даже среди тех, кого полностью устраивает работа дома, 29% хотели бы иметь возможность время от времени приезжать в офис.
Основной недостаток работы из дома — недостаток коммуникации с коллегами (об этом сказали 55% тех, кто сейчас работает из дома). 33% испытывают проблемы с work-life balance, а 27% — с соблюдением рабочего графика.
Что говорят о графике? Большинство ІТ-специалистов на ремоуте пытаются начать рабочий день в то же время, что и в офисе (54%). 22% респондентов берутся за задания дома позже, чем в офисе — чаще об этом заявляли аналитики и специалисты по Data Science (28%).
Завершить рабочий день на ремоуте в то же время, что и в офисе, сложнее: это удается только 42% ІТ-специалистам, которые работают из дома, а 44% заканчивают работать позже, чем в офисе. Сложно «вписаться» в привычные рабочие часы еще и потому, что у многих ІТ-специалистов за этот год увеличилось количество времени, которое они тратят на приготовление пищи (это отметили 40% опрошенных) и ведение домашнего хозяйства (33%).
Многие компании во время карантина расширили пакет медицинского страхования: это отметили 22% специалистов. Чаще всего улучшали медстраховку своих сотрудников крупнейшие компании: так считают 30% среди тех, кто работает в компаниях с более чем 800 сотрудниками.
Практически не произошло изменений в отношении отпусков и больничных, которые предоставляют компании: 89% респондентов не ощутили изменений в отношении отпусков, а 79% — в отношении больничных.
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