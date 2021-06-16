Ипотечных кредитов под 7% выдано на 393 млн грн

По состоянию на 22 июня в рамках госпрограммы «Доступная ипотека 7%» уполномоченные банки подписали 461 кредитное соглашение на 393,09 млн грн.
Об этом говорят данные Минфина.
С начала действия программы банки выдали 22,87% займов на первичном и 77,13% – на вторичном рынках.
Сейчас уполномоченные банки рассматривают 782 заявки на участие в программе на общую сумму 679,72 млн грн, из которых 19,63% составляет первичный рынок и 80,37% – вторичный.
В программе задействованы 22 региона и Киев. Самыми активными из них в соответствии с предоставленными гражданами заявками на получение кредитов на прошлой неделе были: Киев (35,3%), Киевская (29,6%), Харьковская (6,8%), Львовская (5,2%) и Ровенская (4,2%) области.
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
В госпрограмме «Доступная ипотека 7%» участвуют 14 банков. Больше всего кредитных соглашений подписано Кредобанком – 108 на 91 млн грн. Государственный Укргазбанк выдал 97 займов на 93,5 млн грн. Банк «Глобус» подписал 101 соглашение на 82,4 млн грн.
Инфографика: Минфин
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