Госстат ухудшил оценку ВВП Украины в первом квартале

В 1 квартале 2021 года реальный ВВП уменьшился на 2,2% по сравнению с первым кварталом 2020 года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Госстата.

Читайте также: Правительство предполагает выход экономики на допандемический уровень только в конце 2023 года

Так, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%.

В сравнении с первым кварталом 2020 года ВВП сократился на 2,2%. Ранее по оперативной оценке Госстата падение оценивалось в 2%.

Номинальный ВВП составил 1,008 трлн грн, а ВВП в расчете на одного человека составляет 24 280 грн.