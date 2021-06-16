СБУ разоблачила аферу на «Укрзализныце» на 200 млн гривен

СБУ разоблачила схему поставки несертифицированной продукции для АО «Укрзализныця».
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов. При этом приобретенная на государственные деньги продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.
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По предварительным данным досудебного расследования, аферу в 2016 году организовали представители хозобщества и нескольких аффилированных коммерческих структур. По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.
Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.
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«Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. В ходе следственных действий выявлена техническая и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность. Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам сделки о подозрениях и избрании мер пресечения», — говорится в сообщении.
Разоблачение правонарушения проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции и при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора.
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