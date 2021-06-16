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СБУ разоблачила аферу на «Укрзализныце» на 200 млн гривен

СБУ разоблачила аферу на «Укрзализныце» на 200 млн гривен

СБУ разоблачила схему поставки несертифицированной продукции для АО «Укрзализныця».

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов. При этом приобретенная на государственные деньги продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

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По предварительным данным досудебного расследования, аферу в 2016 году организовали представители хозобщества и нескольких аффилированных коммерческих структур. По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

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«Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. В ходе следственных действий выявлена техническая и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность. Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам сделки о подозрениях и избрании мер пресечения», — говорится в сообщении.

Разоблачение правонарушения проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции и при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора.

По материалам Finance.UA
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