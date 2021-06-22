Porsche создаст собственный завод батарей вместе с другим производителем аккумуляторов

Производитель роскошных спортивных автомобилей Porsche AG начинает производство аккумуляторов. Как сообщает TechCrunch, автопроизводитель заявил, что планирует открыть новый завод, который будет производить высокопродуктивные элементы через совместное предприятие с разработчиком литий-ионных аккумуляторов Customcells.

Porsche инвестировал в новое совместное предприятие, получившее название Cellforce Group GmbH, «много миллионов», сообщил журналистам член исполнительного совета Михаэль Штайнер. Завод также получил инвестиции в размере 60 млн евро ($71,4 млн) от правительства Германии и земли Баден-Вюртемберг, где он будет находиться. Для поставки катодных материалов была выбрана химическая компания BASF.

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В аккумуляторах в качестве анодного материала будет использоваться кремний, который, по словам Porsche, значительно увеличит плотность энергии и их способность выдерживать высокие температуры. Эти переменные важны для гоночных автомобилей, которые необходимо быстро перезаряжать.

Завод будет небольшим, по крайней мере, по сравнению с другими автопроизводителями, такими как СП Tesla и Panasonic в Неваде мощностью 35 гигаватт-часов. Целью Porsche и Customcells является годовая мощность в 100 мегаватт-часов, которых хватит на укомплектацию около 1000 автомобилей аккумуляторами.

Хотя первые автомобили, в которых будут использоваться эти батареи, будут производства Porsche, Штайнер сказал, что технология будет доступна для других брендов Volkswagen Group, таких как Lamborghini или Bugatti.