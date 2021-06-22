Как не пропустить срок принятия наследства: объяснения Минюста

Законодательством установлен срок принятия (отказа от) наследства 6 месяцев с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы публикуем много полезных новостей для вашего кошелька и учим экономить. Подписывайтесь!
В связи с пандемией коронавируса и установленным на территории Украины карантином гражданам для безопасности желательно не посещать государственные нотариальные конторы и частных нотариусов. Как же в таких условиях не пропустить срок принятия (отказа от) наследства – пояснили в Минюсте.
Что надо сделать? Необходимо написать заявление (в произвольной форме, но с обязательным указанием – принятие наследства или отказ от принятия) и направить нотариусу письмом «Укрпочтой».
Важно:
После получения письма нотариус зарегистрирует заявление – и сроки не будут пропущены.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коммунальные тарифы будут расти ежегодно минимум на 25-30% — прогноз10 ч. назад - 850 6
В Польше на сезонных работах можно получить в 2,5 раза больше, чем в Украине – эксперт7 ч. назад - 268 1
Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грн2 ч. назад - 1096 1
Две трети расходов украинцев уходит на еду и коммуналку6 ч. назад - 277 1
Число зарегистрированных безработных достигло допандемического уровняВчера, 20:02 - 228 1
Турция, Кипр или Египет: сколько стоит отдых в 20219 ч. назад - 4565
Обвал на мировых фондовых рынках. В Нацбанке рассказали, какие последствия для УкраиныВчера, 19:00 - 3300 1
Apple выпустит самый дешевый iPhone за всю историю — SE 2022Вчера, 22:04 - 1357
Заробитчан зовут в Чехию: кому предлагают от 100 тыс. грн2 ч. назад - 1096 1
В Великобритании изобрели технологию освещения дорог без электричества (фото)12 ч. назад - 1046 1
Microsoft официально презентовала операционную систему Windows 11 (фото, видео)Вчера, 11:10 - 282
На «круиз» в стратосферу продают билеты - цена вопроса $125 тысячПозавчера, 14:10 - 202 1
Летающий гоночный электрокар прошел первый тест-драйв (видео)22.06.2021, 12:10 - 634
В Африке нашли алмаз, который может быть третьим крупнейшим в мире18.06.2021, 12:10 - 1372 2
Украинские разработчики представили макет беспилотника, который сможет разгоняться почти до скорости звука (фото, видео)16.06.2021, 12:10 - 1319 10