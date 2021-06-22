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Как не пропустить срок принятия наследства: объяснения Минюста

Как не пропустить срок принятия наследства: объяснения Минюста

Законодательством установлен срок принятия (отказа от) наследства 6 месяцев с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

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В связи с пандемией коронавируса и установленным на территории Украины карантином гражданам для безопасности желательно не посещать государственные нотариальные конторы и частных нотариусов. Как же в таких условиях не пропустить срок принятия (отказа от) наследства – пояснили в Минюсте.

Что надо сделать? Необходимо написать заявление (в произвольной форме, но с обязательным указанием – принятие наследства или отказ от принятия) и направить нотариусу письмом «Укрпочтой».

Важно:

  • в заявлении укажите номер мобильного телефона, чтобы нотариус при необходимости мог связаться с вами;
  • об отправке письма желательно предупредить нотариуса по телефону и согласовать все нюансы;
  • дата подачи заявления нотариусу определяется датой штемпеля на почтовом конверте.

После получения письма нотариус зарегистрирует заявление – и сроки не будут пропущены.

По материалам Finance.UA
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