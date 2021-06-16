По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (23,807 млн грн и 22,672 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (32 и 24), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,20−27,21 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 56 активные заявки по доллару на сумму 46,479 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,8000 — 2 222
27,2200 — 120 000
27,2100 — 120 000
27,2100 — 100 000
27,2000 — 60 000
27,2000 — 33 333
27,2000 — 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,1700 — 4 000
27,1900 — 15 000
27,2000 — 10 000
27,2000 — 20 000
27,2000 — 30 000
27,2000 — 15 000
27,2000 — 8 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,2387 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,1981 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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