Сельское хозяйство признали самой рентабельной сферой украинской экономики

В 2020 году средняя рентабельность операционной деятельности предприятий в Украине составила 6,5%.

Об этом, ссылаясь на предварительные данные Государственной службы статистики, сообщает AgroPolit.com.

При этом уровень рентабельности всей деятельности украинских предприятий составляет 1,1%. По данным Госстата, наиболее рентабельной были отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйств — 18,4%.

Вслед за ними по уровню рентабельности идут оптовая и розничная торговля — 16,3% информация и телекоммуникации — 15,2%, здравоохранение — 11%, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 6,8%, промышленность — 4%, деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания — 4%, финансовая и страховая деятельность — 3,3%, профессиональная, научная и техническая деятельность — 2,4%, строительство — 1,3%.

В то же время, как отмечает издание, ряд отраслей показали отрицательную рентабельность: временное размещение и организация питания — 8,9%, искусство, спорт, развлечения и отдых — 9,6%, операции с недвижимым имуществом — 5,4%.